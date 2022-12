CE QUI NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Coupe du monde 2022 : L’Argentine de Messi rejoint les Pays-Bas en quarts

L'Argentine a tremblé mais sera bien en quarts de finale . D'abord tranquille grâce à des buts de Lionel Messi et Julian Alvarez, l'Albiceleste a vécu une fin de match agitée après la réduction du score australienne - un but d'Enzo Fernandez contre son camp (2-1). Les hommes de Lionel Scaloni s'avancent vers les quarts de finale, où ils affronteront les Pays-Bas.

2. Cyclisme sur piste - UCI Track Champions League : Gros consacrée

Quelques semaines après son titre mondial, Mathilde Gros a remporté sa 4e victoire en UCI Track Champions League pour devenir la première Française à remporter le classement général du sprint , samedi, lors de la 5e et dernière étape à Londres. Matthew Richardson a lui remporté l'ultime Keirin et la compétition devant Harrie Lavreysen.

Matthew Richardson, Mathilde Gros, Claudio Imhof und Jennifer Valente bei der Siegerehrung in London Crédit: Eurosport

3. Basketball - NBA : Wiggins sauce Curry, Simons en feu

Andrew Wiggins, redoutable d'adresse avec un 8/10 à trois points, a largement contribué à la victoire des Warriors contre les Rockets (120-101), samedi en NBA, où Anfernee Simons a culminé à 45 points, record personnel, pour faire gagner Portland à Utah (116-111).De son côté, Sacramento, une des équipes surprises du premier quart de saison, n'a eu aucun mal à l'emporter chez les Clippers (123-96), il est vrai privé de Kawhi Leonard et Paul George ménagés. Le Thunder s’est, lui, imposé à Minnesota (135-128) tandis que Milwaukee, sans ses stars, a battu Charlotte (105-96). Le résumé de la nuit ici.

ET AUSSI...

Rugby - Top 14 : Malgré une entame de match ratée, le Stade français Malgré une entame de match ratée, le Stade français s’est imposé avec le bonus offensif face au Stade rochelais, 27-14. Grâce à ce succès, les soldats roses grimpent à la deuxième place du classement

Football - Santé: Hospitalisé depuis mardi dans un hôpital de Sao Paulo, Pelé : Hospitalisé depuis mardi dans un hôpital de Sao Paulo, Pelé est dans un état "stable" selon le dernier bulletin médical délivré ce samedi. La légende brésilienne, âgée de 82 ans, réagit bien aux derniers traitements concernant son infection respiratoire.

Tennis - ATP : Gaël Monfils a annoncé dans un entretien accordé à Canal Plus : Gaël Monfils a annoncé dans un entretien accordé à Canal Plus son forfait pour l'Open d'Australie 2023 en janvier prochain. L'actuel N.4 français fait l'impasse sur le tournoi de Melbourne afin de bénéficier d'un "classement protégé" la saison prochaine mais a les Jeux Olympiques de Paris en tête.

Boxe - WBC : Sans trembler et devant 60 000 spectateurs, Tyson Fury : Sans trembler et devant 60 000 spectateurs, Tyson Fury s'est imposé contre son compatriote Dereck Chisora par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, samedi à Londres. Avec ce nouveau succès, l'Anglais de 34 ans, sorti d'une éphémère retraite, conserve sa ceinture de champion WBC des poids lourds.

A ÉCOUTER, LIRE OU VOIR SUR EUROSPORT

Qualifié pour les quarts de finale grâce à la victoire des siens face à l'Australie (2-1), Lionel Messi a souffert du scénario de ce 8e de finale pourtant imperdable. Mais, pour son 1000e match en carrière, la Pulga avait sorti la tenue de gala et a régalé un stade Ahmad Bin-Ali acquis à la cause de sa géniale vista. Quel plaisir.

Le onze de départ de Didier Deschamps pour France-Pologne, ce dimanche lors des huitièmes de finale du Mondial au Qatar, semble se dévoiler. Raphaël Varane, notamment, tient la corde par rapport à Ibrahima Konaté. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont débattu de cette composition probable, ce samedi dans le FC Stream Team. Est-ce vraiment le meilleur 11 à aligner ? Voici un extrait vidéo.

Deschamps aligne-t-il le meilleur onze possible (même sans Konaté) ?

Avant leur huitième de finale face à la Pologne, les Bleus ne sont pas traumatisés plus que ça par leur échec du dernier Euro. Les Tricolores s'étaient inclinés aux tirs au but face à la Suisse. Malgré le spectre d'une nouvelle séance sur la route des sommets et l'envergure prise par Szczesny, cela ne change pas grand-chose à leur approche de l'exercice.

Le plan de la Pologne : "Résister jusqu'aux tirs au but..."

LA QUESTION : Les Bleus vont-ils effacer le spectre de la Suisse ?

28 juin 2021. France-Suisse. 3-3, 4-5 aux tirs au but. Le souvenir (ou plutôt cauchemar) est encore présent dans les têtes de tous les supporters tricolores. Au terme d’un match complètement fou, la sérénité (et peut-être l’arrogance) française ont plié face à des Helvètes morts de faim. C’était il y a un an et demi, mais depuis les choses ont changé. Cette France version 2022 ne peut pas ne pas avoir tiré les leçons de cet échec. Alors, face à la Pologne, le premier objectif sera de plier la rencontre avant les terribles tirs au but. Car si la séance se présente de nouveau, le mauvais spectre pourrait tout de même ressurgir.

(Avec AFP)

