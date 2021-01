Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Harden et Durant portent les Nets face à Milwaukee

Omnisport L'OL perd la tête, Messi pète les plombs, "Sport féminin toujours" : l'actu sur un plateau HIER À 06:02

Brooklyn, porté par son redoutable duo Harden/Durant lors du "MLK Day", a vaincu Milwaukee et Giannis Antetokounmpo dans un choc NBA haletant (125-123). Les Nets ont empoché ce succès grâce à un panier derrière l'arc de Kevin Durant (30 pts, 9 rbds), servi par James Harden (34 pts, 12 passes).

Toronto va mieux après son 3e succès de rang contre Dallas (116-93), grâce notamment à un Kyle Lowry retrouvé (23 pts, 9 rbds). A Memphis, les Grizzlies ont remporté un 5e match d'affilée contre Phoenix (108-104). Le Heat s'est ressaisi en battant Détroit (113-107) dans le sillage de Bam Adebayo (28 pts, 11 rbds).

2. Handball : Championnat du monde : Les Bleus évitent le piège

Ce devait être une soirée tranquille pour les Bleus. Ce fut finalement tout le contraire. L'équipe de France s'est difficilement imposée face à la Suisse (25-24) au bout d'une rencontre franchement imparfaite. Beaucoup plus inquiétant encore : Wesley Pardin souffre vraisemblablement d'une blessure "grave". Les Tricolores terminent tout de même premiers du groupe E avec six points, après avoir également battu la Norvège et l'Autriche. Quatre seront gardés au prochain tour.

France Suisse (Valentin Porte et Kentin Mahé) Crédit: Getty Images

3. Football - Serie A : Ibrahimovic porte le Milan

Il avait fait son retour il y a à peine plus d'une semaine, après avoir soigné une blessure à la cuisse gauche. Mais Zlatan Ibrahimovic n'a pas tardé à retrouver son niveau. Le Suédois a inscrit un doublé pour offrir la victoire au Milan sur la pelouse de Cagliari (0-2) dans le cadre de la 18e journée. Grâce à ce succès, les Rossoneri conservent les commandes du classement avec trois points d'avance sur leur voisin de l'Inter. Et dix sur la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic après son but sur penalty pour l'AC Milan à Cagliari en Serie A le 18 janvier 2021 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal s'est largement imposé (3-0) face à Newcastle lors de la 19e journée.

Voile - Vendée Globe : Charlie Dalin poursuit en tête sa remontée de l'Atlantique nord, suivi de Louis Burton, au 73e jour de l'épreuve.

Cyclisme - Tour de Lombardie : Alors qu'il n'a plus roulé depuis sa grave chute en août dernier, Remco Evenepoel ne remontera pas sur le vélo avant le 8 février, afin de ne pas précipiter son retour.

Remco Evenepoel Crédit: Eurosport

Hockey sur glace - Championnat du monde : La Fédération internationale n'a pas eu d'autre choix que de retirer à Minsk l'organisation du Mondial, prévu en mai et juin prochains, après que de nombreux acteurs du sport ont dénoncé la répression de l'opposition politique bélarusse.

Le tweet "plus efficace que jamais"

Zlatan Ibrahimovic a marqué lors de ses neuf dernières titularisations. Une première dans sa carrière parmi les cinq grands championnats européens.

La vidéo du jour

L'alpiniste Nirmal Purja et son équipe viennent de réussir l'ascension du K2. Ce sommet mythique du Pakistan de 8611 mètres, le deuxième plus haut derrière l'Everest, était le dernier "8000" à ne pas avoir été gravi en hiver.

Des conditions dantesques pour une première historique : "L'impossible" ascension du K2 en hiver

Le podcast du jour

Ultra Talk avec Angély Bouillot, la 1re et l’unique représentante féminine dans une compétition internationale de kitesurf, le Red Bull King of the Air.

Le Grand Récit du jour

Durant 15 ans nichés au creux de l'âge d'or du tennis, Chris Evert et Martina Navratilova ont joué 80 matches l'une contre l'autre. C'est deux fois plus que Federer-Nadal, dans une opposition de styles encore plus marquée. Mais Evert-Navratilova, c'est avant tout l'histoire de deux femmes au destin hors du commun, réunies malgré leurs différences pour révolutionner leur sport.

Martina Navratilova et Chris Evert, les inséparables. Crédit: Eurosport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Les clubs de L2 ouvrent la voie

C'est l'heure du lancement de la Coupe de France "new look", aménagée pour faire face aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19. A partir de 16h00, les clubs de Ligue 2 se disputent un 8e tour pour tenter de rejoindre les écuries de Ligue 1. A suivre : Le Havre - Paris FC, Pau - Rodez Aveyron, Valenciennes - Chambly ou encore Auxerre - Troyes. Cette dernière rencontre sera à suivre en direct sur Eurosport à 21h00.

Football AJ Auxerre - Troyes Coupe de France 2021 | 8e tour 20:45-23:15

2. Cyclisme - Tour de France : Pas de Tour de France pour Pinot ?

La Groupama-FDJ pourrait officialiser ses choix ce mardi : Thibaut Pinot devrait délaisser le Tour au profit du Giro en 2021, et miser sur Arnaud Démare pour la Grande Boucle. Réponse attendue dans l'après-midi.

Thibaut Pinot Crédit: Getty Images

3. Football - Premier League : Choc des outsiders

Encore une belle affiche en Premier League : Leicester City, 3e avec deux points de retard sur le leader du championnat, Manchester United, reçoit Chelsea, 7e et candidat aux places européennes (21h15). Face à des Foxes qui n'ont plus perdu depuis le 16 décembre dernier, Frank Lampard tentera encore de s'accrocher au banc des Blues.

Omnisport L’opération "Sport Féminin Toujours" à l’honneur sur Eurosport HIER À 22:06