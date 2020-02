Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris a tremblé, Lille et Monaco se sont rassurés

A deux semaines des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est offert une piqure de rappel en dominant Nantes non sans peine (1-2). Le champion de France a eu la mainmise sur le match avant de se faire rejoindre sur une erreur individuelle de Kimpembe, puis d'être sauvé en fin de rencontre par Navas puis Kehrer, buteur providentiel. Paris compte provisoirement 15 points d'avance mais la leçon devra être retenue contre Dortmund.

De leur côté, Monaco et Lille ont assuré à la maison, sur le même score respectivement contre Angers et Rennes (1-0). La victoire du LOSC lui permet de revenir à trois petits points de sa victime du soir et relance la course pour le podium.

2. Athlétisme : Duplantis a tutoyé le record de Lavillenie

Epoustouflant Armand Duplantis ! Le jeune prodige suédois de la perche a ébloui tout son monde pour son retour à la compétition au meeting de Düsseldorf. Facile vainqueur du concours avec un saut à 6 mètres, il a jugé que la soirée n'était pas terminée et s'est attaqué au record du monde de Renaud Lavillenie en plaçant la barre à 6,17 mètres. Etait-ce pour se jauger ou pour sérieusement effacer le Français des tablettes ? Il s'en est fallu de peu, d'un avant-bras capricieux pour que "Mondo" n'écrive l'histoire. Plutôt prometteur comme rentrée.

3. Basketball - NBA : LeBron James écœure les Spurs, GIannis vainqueur du duel avec Zion Williamson

Passée l'émotion liée à la disparition de Kobe Bryant, les Lakers ont repris leur marche en avant. La franchise de Los Angeles a surclassé San Antonio (129-102), grâce notamment au coup de chaud à trois-points de LeBron James, auteur de cinq paniers primés consécutifs dans les quatre premières minutes du dernier quart-temps ! James Harden s'est lui vu priver d'un nouveau triple-double par un rebond chapardé par son coéquipier Austin Rivers, pas de quoi empêcher Houston de dominer Charlotte (125-110). Dans le face-à-face de la nuit, le Grec Giannis Antetokounmpo (34 points, 17 rebonds, 6 passes) a pris le meilleur sur le phénomène Zion Williamson (20 points par à 5/19 au tir, 7 rebonds, 5 passes) pour un succès de Milwaukee à la Nouvelle-Orléans.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Pendant les rencontres de la nuit et à quelques heures de la fin de la période des transferts un échange d'envergure a été réalisé entre quatre équipes : Houston, Minnesota, Denver et Atlanta. Le pivot Clint Capela va notamment rejoindre les Hawks, l'ailier Robert Covington les Rockets dans un deal qui impliquerait pas moins de douze joueurs selon le bien informé Adrian Wojnarowski.

Football : Selon RMC, le président du SCO d'Angers Saïd Chabane est suspecté d'agressions sexuelles sur des employées du club. Une plainte a été déposée en janvier, et l'enquête porte le moment sur des attouchements agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel, sur trois femmes.

Patinage artistique : En plein scandale de violences sexuelles, l'inamovible président de la Fédération Française des Sports de Glace Didier Gailhaguet a promis de contre-attaquer mercredi face aux appels à la démission, venus notamment de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il a donné rendez-vous ce mercredi au siège de la fédération, à 14h30, promettant de faire des révélations, "documents" à l'appui, sur la gestion du cas Beyer, du nom de l'ex-entraîneur soupçonné d'abus sexuels sur des patineuses, et accusé de viols depuis la semaine dernière par une ancienne figure de ce sport, Sarah Abitbol.

Football européen - Coupes : Les minots de Liverpool ont fait le job mardi en sortant le club de D3 de Shrewsbury (1-0) en 8e de finale de la Cup en Angleterre. En Espagne, le Valence CF, vainqueur de la Copa del Rey en 2019, a été éliminé mardi soir en quarts de finale par Grenade 2-1, dans le temps additionnel. Malgré un nouveau but d'Erling Braut Haaland, entré en jeu à la pause, le Borussia Dortmund a été éliminé de la DFB-Pokal par le Werder Brême (3-2) en 8es de finale. Fin de parcours également pour Leipzig, sorti par Francfort (3-1).

Football : En plus de l'élimination en Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund a aussi perdu Marco Reus sur blessure. L'international allemand souffre de l'aine, à deux semaines du 8es de finale de la Ligue des champions contre le PSG.

ATP Montpellier : Pierre-Hugues Herbert et Felix Auger-Aliassime se retrouveront au 2e tour après leurs victoires respectives sur Sergiy Stakhovsky, (6-2, 7-5) et Damir Dzumhur (6-7 [5], 6-2, 6-2).

Basketball - Euroligue : Villeurbanne a renoué avec la victoire en Euroligue en battant le Bayern Munich 75 à 65 après six défaites consécutives.

La vidéo de rattrapage

Comme chaque semaine dans notre émission hebdomadaire, Antoine Benneteau et Arnaud Di Pasquale ont une minute pour répondre à une question débat de la semaine : Djokovic, qui vise la place de Goat dans les coeurs et dans les faits, est-il freiné par sa personnalité ? Ils ont eu une minute pour vous convaincre.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Un multiplex puis un choc d'historiques au programme (à partir de 19h00)

On en perdrait presque l'habitude mais les journées de semaine offrent une belle soirée de Ligue 1 avec sept matches prévus ce mercredi. Six rencontres débuteront à 19h00 avec notamment l'Olympique Lyonnais, qui souhaite se reprendre après sa défaite à Nice dimanche, face à Amiens, Reims - Nice ou encore Montpellier - Metz. A 21 heures, l'une des affiches les plus traditionnelles de l'Hexagone : Saint-Etienne - Marseille.

2. Tennis - ATP Montpellier : Pluie de Bleus sur les courts (à partir de 12h00)

Dans l'Hérault, les Français garnissent le tableau avec une affiche 100% tricolore Simon - Gasquet au 1er tour. Ugo Humbert (contre Lopez) et Adrian Mannarino (contre Popyrin) seront aussi en lice à ce stade avant le 2e tour de Grégoire Barrère contre Grigor Dimitrov.