Frustration, Rabiot, Bleues : L'actu sur un plateau

1. Football, Ballon d'Or : Modric a frustré les Bleus

Certains rêvaient de voir un champion du monde sacré. Mais Luka Modric a doublé tout le monde. Antoine Griezmann (3e) et Kylian Mbappé (4e) ont même vu Cristiano Ronaldo (2e) finir aussi devant eux. Raphaël Varane n'est lui que 7e du classement. De quoi surprendre. De son côté, le Trophée Kopa du meilleur jeune de moins de 21 ans, a été remis à Mbappé, alors que le Ballon d'Or féminin a été décerné à la Norvégienne de Lyon Ada Hegerberg.

Vidéo - Antithèse de Ronaldo et Messi, Modric fait-il un beau Ballon d'Or ? 02:42

2. Basket, NBA : Enfin, les Warriors voyagent bien avec Curry

Stephen Curry a retrouvé le goût de la victoire. Absent pendant 11 matches à cause de douleurs aux ischio-jambiers, l'arrière des Warriors avait vu son équipe chuter pour son retour. Cette fois, il a corrigé le tir. Ses 30 points, assortis aux 28 points de Kevin Durant et aux 27 de Klay Thompson ont permis à Golden State de mettre un terme à une série de six défaites à l'extérieur. Si Oklahoma City s'est imposé à Détroit (110-83) et que Houston a chuté à Minnesota (103-91), il faut noter le gros match de Nikola Jokic (23 pts, 11 rbds, 15 pds) pour permettre à Denver de s'offrir Toronto (103-106).

3. Football, Transferts : Rabiot vers un départ

Selon L'Equipe, Adrien Rabiot pourrait quitter le PSG l'été prochain. Le quotidien sportif qui l'a placé sur sa Une explique que la "tendance" est un départ. Le milieu, libre en juin 2019, serait notamment échaudé par sa situation actuelle alors qu'il est de moins en moins souvent aligné dans le onze de départ. Il aurait contacté des agents pour se renseigner sur une possible départ. Et si plusieurs grands clubs sont à l'affût, il aurait une petite préférence pour le FC Barcelone.

Basket, Mondial 2019 : La France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2019, a pris sa revanche sur la Bulgarie (77-53), le seul pays à l'avoir battue lors des éliminatoires..

Football, L2 : Auxerre et Lorient n'ont pas réussi à se départager (0-0) lors de la 17e journée.

Football, Italie : Mauro Icardi (Inter Milan) a été élu lundi soir meilleur joueur du championnat d'Italie de l'année 2018.

Serie A: Naples peut remercier Arek Milik. Au terme d’un match insipide, l’attaquant polonais, remplaçant au coup d’envoi, a offert la victoire à son équipe à Bergame à la faveur d'un geste de grande classe (1-2).

Le PSG a perdu deux points sur le terrain de Bordeaux dimanche soir en match décalé de la 15e journée. Si les Girondins se sont bien battus, l'arbitre Franck Schneider a pris la décision de ne pas accorder de penalty sur deux actions litigieuses en fin de première et de seconde période. Deux fautes qui auraient pu être sanctionnées, selon notre consultant Bruno Derrien.

Vidéo - Derrien : "Deux penalties auraient dû être sifflés pour le PSG face à Bordeaux" 04:21

Au moment de remettre le Ballon d'Or 2018 féminin à Ada Hegerberg, Martin Solveig lui a demandé si elle savait "twerker", du nom d'une danse sensuelle aux déhanchés très explicites. Face à la polémique naissante, le DJ a retropédalé quelques minutes après la cérémonie.

1. Football, L1 : Une affiche Montpellier-Lille

Et c'est déjà reparti pour la L1 ! Alors que Monaco va tenter de rebondir à Amiens ou que Nice reçoit Angers à 19h00, l'affiche de ce mardi est le duel Montpellier-Lille. Pour l'ouverture de cette 16e journée, le MHSC, surprenant 2e de L1, va se frotter au club lillois, l'autre sensation du championnat, 4e avec deux longueurs de retard. Un choc à suivre dès 21h00.

2. Handball, Euro : Les Bleues jouent gros

Les handballeuses françaises jouent déjà leur avenir dans leur troisième match de l'Euro contre le Monténégro (21h00). Qualifiées pour le deuxième tour, qui commence jeudi, grâce à leur victoire sur la Slovénie dimanche (30-21), les Bleues doivent absolument gagner pour se dégager la route vers le dernier carré. Avec un deuxième échec après celui du match d'ouverture contre la Russie, elles auraient "très peu de chances de jouer les demi-finales", prévient Krumbholz, car les résultats du premier tour sont conservés.

3. Football, étranger : Manchester City déjà de retour

La Premier League reprend aussi dès ce mardi. Au programme, il y a notamment Manchester City qui se rend à Watford (20h45). En Italie, il y a de la Coupe d'Italie avec la Sampdoria qui reçoit la SPAL. En Espagne, c'est la Copa del Rey qui est à l'honneur avec par exemple Valence – Ebro (19h30) ou Espanyol – Cadix (21h30).