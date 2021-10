1. Boxe : Fury est bien le roi des poids lourds

C'était un combat sublime, peut-être l'un des plus grands de l'histoire de la boxe. Et Tyson Fury en est sorti vainqueur. Pourtant au tapis dans la 4e reprise, le Britannique s'est relevé pour imposer sa domination à un Deontay Wilder courageux. Mais l'Américain a fini par craquer sur un crochet du droit dans la 11e reprise. Vainqueur de son adversaire par KO, Fury a conservé sa ceinture de champion du monde des poids lourds et reste invaincu en 32 combats.

2. Tennis - ATP/WTA Indian Wells : Medvedev ne manque pas son entrée

Daniil Medvedev a n'a pas eu à forcer. Le Russe n'a eu besoin que d'une grosse heure pour venir à bout de l'Américain Mackenzie McDonald pour ses débuts dans le tournoi (6-4, 6-2). Il affrontera le Serbe Filip Krajinovic au prochain tour. Andrey Rublev, Casper Ruud, Denis Shapovalov ou encore Hubert Hurkacz ont également tenu leur rang. Chez les dames, c'est fini pour Caroline Garcia, éliminée par l'Américaine Cori Gauff (6-3, 6-7, 6-1).

3. Rugby - Top 14 : Toulon se donne un peu d'air

Tadej Pogacar a patiemment attendu le bon moment pour faire la différence sur le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison. Parti seul à 35 kilomètres de l'arrivée, le Slovène a résisté au retour de Fausto Masnada et profité du peu d'entente des poursuivants pour arriver à ses fins : voici le résumé de cette course cuvée 2021 en vidéo.

1. Football - Ligue des nations : France - Espagne, choc pour un trophée

Elles ne se sont plus affrontées depuis mars 2017. Mais elles se connaissent par cœur. Et leur duel s'annonce passionnant. D'un côté, la France, championne du monde en titre et victorieuse de la Belgique au terme d'un match fou (3-2). De l'autre, l'Espagne, en plein renouveau à l'image de son brillant succès sous forme de revanche face au champion d'Europe italien (2-1). Une rivalité historique, une opposition de style, un rendez-vous particulier pour de nombreux acteurs de cette affiche, à commencer par Antoine Griezmann et Aymeric Laporte … En bref, une finale à ne manquer sous aucun prétexte (20h45).