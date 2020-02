Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe - Championnat du monde des poids lourds : Fury a dompté Wilder

C'est une sensation. Mais surtout une consécration. Tyson Fury a régné sur le ring face à Deontay Wilder, invaincu jusque-là mais totalement impuissant face aux coups du Britannique. Le "Gypsy King" a dominé l'Américain de bout en bout du combat samedi soir à Las Vegas pour finalement s'imposer logiquement par arrêt de l'arbitre, à la 7e reprise. Fury, qui redevient champion du monde un peu plus de quatre ans après avoir ravi les ceintures WBA, WBO, IBF à l'Ukrainien Wladimir Klitschko, a envoyé au tapis son adversaire à la 3e reprise, avant de lui asséner plusieurs fois des coups, jusqu'à ce que l'arbitre n'arrête le calvaire de Wilder, épuisé.

Tyson Fury a dompté Deontay Wilder à Las VegasGetty Images

2. Rugby - Tournoi des Six Nations : Ces Bleus sont irrésistibles

Elle est époustouflante, cette équipe de France. Au terme d'un combat de tous les instants, les Bleus sont allés chercher la victoire à Cardiff face aux pays de Galles (23-27), leur troisième en autant de rencontres disputées depuis le début du tournoi. Un véritable exploit pour la formation de Fabien Galthié sur un terrain où la France ne s'était plus imposée depuis 2010. Les Tricolores mettent la pression sur l'Irlande, qui devra s'imposer en Angleterre (16h00) pour enchaîner elle aussi un troisième succès et rester au contact des Français au classement.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Premier essai d'Anthony Bouthier avec les Bleus contre le Pays de GallesIcon Sport

3. Football - Liga : Le Real perd son trône… et Hazard

Soirée cauchemardesque pour le Real Madrid. Malgré un match plutôt maîtrisé, la formation de Zinédine Zidane est restée stérile à Levante avant de se faire punir en fin de match sur un missile de José Luis Morales (1-0). Le club merengue n'abandonne pas seulement le fauteuil de leader de la Liga au FC Barcelone, éclatant vainqueur à Eibar (0-5) un peu plus tôt avec un quadruplé de Lionel Messi. Il a aussi dû déplorer la blessure d'Eden Hazard à l'aube d'une semaine capitale, où la Maison Blanche a rendez-vous avec Manchester City en Ligue des champions puis le Barça pour le Clasico.

Zinédine Zidane et Eden Hazard (Real Madrid)Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Lille a provisoirement repris la troisième place du classement grâce à son succès sur Toulouse (3-0) et revient à neuf longueurs de l'OM, dauphin du PSG et battu par Nantes (1-3).

Rugby - Top 14 : L'Union Bègles-Bordeaux a signé une victoire retentissante à Clermont (22-31) et trône plus que jamais sur le fauteuil de leader du championnat.

Tennis - ATP Delray Beach : Pas de finale pour Ugo Humbert. Le Français s'est en incliné devant le Japonais Yoshihito Nishioka (1-6, 6-4, 6-0) au terme d'un match interrompu plusieurs fois par la pluie.

Football - Serie A : Buteur lors de la victoire de la Juventus Turin face à la SPAL (1-2), Cristiano Ronaldo a marqué au moins une fois sur 11 journées consécutives, égalant ainsi un record du championnat italien. Par ailleurs, trois rencontres de la 25e journée ont été reportées en raison du coronavirus.

Ski Alpin : Le slalom de Naeba, comptant pour la Coupe du monde messieurs, a été annulé en raison des conditions météorologiques sévissant dans la station de sports d'hiver japonaise, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Basketball - NBA : Fortunes diverses pour les cadors. Si Milwaukee a écrasé Philadelphie (119-98) avec un énorme Giannis Antetokounmpo (31 points), les Los Angeles Clippers ont en revanche enregistré un troisième revers consécutif face à Sacramento (112-103).

La vidéo de rattrapage

Malgré la résistance de l'Allemagne, l'équipe de France s'est offert son premier titre de champion du monde de relais depuis 2001 en s'imposant sur celui des Mondiaux 2020, devançant la Norvège et l'Allemagne.Un sacre historique à revivre en vidéo.

Vidéo - L'Allemagne a résisté mais la France n'a pas craqué pour se parer d'or : les temps forts du relais 05:24

Le tweet GOAT(S)

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Mondiaux d'Anterselva : Pour un feu d'artifice

Les Bleus n'ont peut-être pas fini de faire rêver tous leurs admirateurs. Dominateurs sur ces Mondiaux, les Tricolores vont tenter de les boucler sur un feu d'artifice lors du mass-start, à partir de 15h00. Un peu plus tôt (12h30), les Françaises auront à cœur de se racheter après un relais manqué samedi. Deux courses à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

2. Football - Ligue 1 : Paris attendu au tournant

C'est le match d'après pour le PSG. Après sa défaite face à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions (2-1), Paris aura à cœur de se ressaisir devant son public contre Bordeaux, en clôture de la 26e journée (21h00). Plus tôt, Saint-Etienne jouera gros face à Reims dans la course au maintien (15h00) et Rennes dans la lutte pour le podium face à Nîmes (17h00). À suivre aussi, Manchester United - Watford (15h00) et Arsenal - Everton (17h30) en Premier League, Atlético - Villarreal (21h00) en Liga et Genoa - Lazio (12h30) en Serie A.

Neymar von Paris St. GermainGetty Images

3. Rugby - Top 14 : Le LOU pour rebondir

Dominé dans le choc au sommet par l'UBB (37-19) la semaine passée, Lyon affronte le Racing, cinquième au classement, pour rebondir et reprendre une marge d'avance sur le Stade Rochelais à la deuxième place du classement (12h30). Le duel entre le Stade Toulousain et Montpellier viendra conclure cette 16e journée. Coup d'envoi à 16h50.