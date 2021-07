Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Baseball - MLB : Fusillade à Washington

Vive inquiétude à Washington, en marge du match opposant les Nationals aux San Diego Padres. Une fusillade a eu lieu aux alentours du stade, faisant trois blessés selon un bilan dressé par le chef adjoint de la police locale, Ashan Benedict. "Ce n'était pas un incident de type tireur actif", a-t-il précisé face à la presse dans des propos rapportés par l'AFP. La fusillade a été entendue alors que des milliers de spectateurs assistaient à ce match qui a rapidement été interrompu.

Les supporters quittent le stade après une fusillade aux alentours du Nationals Park Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Milwaukee renversant

A une victoire du Graal. Les Bucks se sont rapprochés du titre NBA en remportant le match 5 des Finales face aux Suns (123-119) au bout du suspense. Dans les derniers instants de la rencontre, Holiday a chipé la balle à Booker et servi Antetoukounmpo, qui s'est envolé pour le dunk décisif. Les coéquipiers du "Greek Freak" seront sacrés à domicile s'ils s'imposent, mardi soir.

3. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Nouveaux cas de Covid au village

Les deux premiers cas de sportifs positifs à la Covid-19 ont été enregistrés parmi les résidents du village olympique, ont annoncé dimanche les organisateurs des Jeux qui débuteront le 23 juillet. Un troisième sportif malade logeant hors du village a également été découvert. Les nationalités et les disciplines exercées par ces sportifs n'ont pas été précisées. Depuis l'arrivée des délégations, quatre sportifs ont été testés positifs au virus.

On a aussi retenu pour vous

Football - match amical : Séduisant, : Séduisant, l'OL s'est imposé face à Wolfsburg (4-1) au Groupama Stadium, grâce à des buts de Karl Toko Ekambi (doublé), Moussa Dembélé et Eli Wissa.

Football - Ligue des champions d'Afrique : Le club égyptien d'Al-Ahly n'a fait qu'une bouchée des Kayzer Chiefs d'Afrique du Sud (3-0) en finale pour décrocher un dixième trophée dans cette compétition.

F1 - Grand Prix de Grande-Bretagne : George Russell a été sanctionné d'un recul de trois places sur la grille de départ de la course de dimanche pour un contact qui a envoyé Carlos Sainz (Ferrari) en hors-piste, lors de la course sprint samedi à Silverstone. Il partira 12e.

La vidéo de rattrapage

Un Belge roi du chrono : Wout van Aert s'est adjugé le second contre-la-montre du Tour, samedi, à Saint-Emilion. Revivez ce contre-la-montre avant le triomphe annoncé du Slovène Tadej Pogacar à Paris.

Statu quo, Pogacar prudent, Van Aert brillant : Le résumé du chrono

Le tweet à voir sous tous les angles

Un contre décisif dont vous ne vous lasserez pas. Sauf si vous êtes supporteur des Suns.

Ce qu'il vous faut pour vous remettre dans le bain des JO

En attendant d'en savourer de nouveaux, revivez des grands moments de l'histoire des JO. En l'occurrence, (re)plongez-vous dans la domination de l'équipe américaine de basket lors des Jeux de Barcelone, en 1992. La fameuse Dream Team de Jordan, Magic, Bird…

Comment la Dream Team a éclaboussé Barcelone de son talent

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Champagne pour Pogacar, feu d'artifice pour Cavendish ?

C'est la der'. Alors que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) devrait profiter de cette 21e et ultime étape pour parader et trinquer avec ses coéquipiers afin de célébrer son deuxième succès sur la Grande Boucle, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) vise lui une cinquième arrivée gagnante sur les Champs-Elysées et, surtout, un 35e bouquet pour devenir le seul détenteur du record de victoires d'étapes sur le Tour. Y parviendra-t-il ? Début de l'épreuve à 16h30.

Le profil de la 21e étape : Tradition et apothéose sur les Champs

2. Formule 1 - Grand Prix de Grande-Bretagne : Verstappen pour gâcher la fête

Samedi, Max Verstappen (Red Bull) a refroidi Lewis Hamilton (Mercedes) en remportant la première course sprint de l'histoire de la F1. Celle-ci a défini l'ordre de la grille de départ pour la course, ce dimanche après-midi. Le Néerlandais, leader du classement, peut-il priver le septuple champion du monde d'une nouvelle fête à la maison, devant des tribunes pleines ? Extinction des feux à 16h00.

3. Tennis - WTA Lausanne : Premier titre pour Burel ?

Le grand jour pour Clara Burel ? La Française dispute sa toute première finale sur le circuit professionnel, après avoir disposé en demie de sa compatriote Caroline Garcia , la veille. Opposée à Tamara Zidansek, 50e joueuse mondiale, la Rennaise a l'occasion de fêter de la meilleure manière son entrée dans le Top 100, lundi.

