CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - WTA - ATP - Indian Wells : Osaka, la victoire dans le vent

Naomi Osaka a été ovationnée par le public après sa difficile victoire contre Sloane Stephens, 3-6, 6-1, 6-2, au 2e tour. Lauréate du tournoi en 2018, sortie au 3e tour de l'Open d'Australie et actuellement 78e mondiale, la Japonaise est apparue combative, maitrisant un vent fort dans le désert californien pour parvenir à l'emporter.

Remise en route gagnante du côté des messieurs pour Nick Kyrgios : l'Australien, qui n'a plus joué depuis le premier Majeur de la saison, à Melbourne, a balayé Sebastian Baez, 6-4, 6-0, au 1er tour du Masters 1000. Benjamin Bonzi est sorti vainqueur du duel français qui l'opposait à Arthur Rinderknech, 6-3, 7-5 et il affrontera l'Italien Lorenzo Sonego, tête de série 21, au 2e tour. En revanche, c'est fini pour Hugo Gaston, sorti par l'Etasunien JJ Wolff, 7-6, 6-4.

En puis, en coulisses, Rafael Nadal a plaidé pour "des sanctions plus dures" à l'encontre de joueurs qui auraient des coups de sang sur le court, comme Alexander Zverev il y a deux semaines à Acapulco.

2. Jeux paralympiques Pékin 2022 : Montaggioni et Daviet en or

Maxime Montaggioni s'est vite remis du coup de massue de son élimination en cross, dès les quarts il y a quelques jours, en décrochant le titre sur le Banked Slalom . Le Français a fait la différence grâce à un deuxième run de folie. Au bout, il y avait sa toute première médaille aux Jeux Paralympiques. Et puis, Benjamin Daviet s'est encore également paré du plus beau métal. Visiblement libéré par son sacre sur le sprint de ski de fond, le Français s'est offert un deuxième sacre en s'imposant en biathlon cette fois, sur l'individuel avec plus de deux minutes d'avance. Un véritable récital, lui qui a été le seul à réussir le sans-faute au tir.

3. Football - Ligue Europa : Monaco n'a pas tenu le choc

Monaco a été battu à Braga (2-0), au Portugal, en 8e de finale. L'ASM a encaissé le premier but très tôt (3e minute), signé Abel Ruiz, et le second très tard, par Vitor "Vitinha" Oliveira (89e). Les joueurs de Philippe Clément savent ce qu'il leur reste à faire, dans une semaine à Louis II, pour atteindre les quarts de finale de la C3, ce qui serait une première depuis 1997.

Bilan contrasté en Ligue Europa Conférence : Marseille a dominé Bâle (2-1) mais Rennes s'est incliné à Leicester (2-0).

4. Basketball - NBA : Nets et sans bavure

Les Nets ont étrillé les Sixers à Philadelphie (100-129), livrant à un mois des play-offs un match référence rappelant leurs ambitions de titre. Trois joueurs sont ressortis du collectif new-yorkais : Kevin Durant (25 pts à 10/17 aux tirs, 14 rebonds, 7 passes, 2 interceptions), Seth Curry (24 pts) et Kyrie Irving (22 pts, 5 passes). En face, Joel Embiid a souffert de la surveillance mise en place sur lui (25 pts à 5/17, 12 rebonds) et James Harden est passé au travers (11 points). Les 76ers demeurent troisième à l'Est et les Nets restent huitièmes, en position de barragistes.

L'autre choc de la nuit, à l'Ouest, a tourné à l'avantage des Golden State Warriors, au détriment des Denver Nuggets (113-102), avec notamment 34 points de Stephen Curry.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Premier League : Vainqueur de la lanterne rouge Norwich (3-1) en match avancé de la 30e Journée, Chelsea revient à 7 points du dauphin Liverpool, et rejette le quatrième, Arsenal, à 8 longueurs.

Ligue des champions : L'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, président et directeur sportif du PSG, après l'élimination du club parisien à Madrid, en 8e de finale mercredi.

Rugby - Justice : Le président de la Fédération française, Bernard Laporte, Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier, seront jugés à Paris en septembre pour des soupçons de favoritisme, notamment autour du sponsoring du XV de France.

Top 14 - Transferts : Le deuxième ligne du Racing 92, Victor Moreaux, s'est engagé avec Perpignan pour les deux prochaines saisons.

Handball - Ligue des champions : Neutralisé par Szeged (29-29) pour le compte du groupe A, Montpellier devra jouer en barrage contre Porto pour se disputer les quarts de finale. A domicile, le PSG s'est incliné contre une autre équipe hongroise, Veszprem (39-40). Place maintenant au barrage contre les Norvégiens d'Elverum.

Basketball - Euroligue : Battu pour la 7e fois de suite, face au club espagnol de Vitoria Baskonia (72-69), l'ASVEL ne verra pas la phase finale.

LE PODCAST DU JOUR

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme - Paris - Nice : Roglic toujours aussi fort ?

Leader de l'équipe Jumbo-Visma, Primoz Roglic n'a pas faibli aux avant-postes jeudi et compte bien montrer une nouvelle fois qui est le patron lors de la 6e étape, dont le coup d'envoi est donné à 10h40. Celle-ci est la plus longue de cette édition 2022, avec 213,6 km à parcourir entre Courthézon et Aubagne, et le col de l'Espigoulier pour dernière difficulté notable à moins de 30 kilomètres de l'arrivée.

2. Cyclisme - Tirreno - Adriatico : Pogacar sur la défensive ?

Va-t-il encore attaquer pour mieux se défendre ? Propulsé leader suite sa victoire en haut de la montée de Bellante, jeudi, Tadej Pogacar (UAE) se lance à 13h20 dans la 5e étape, disputée entre Sefro et Fermo, avec seulement 9 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et 21 sur Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

3. Ski alpin - Are : Vlhova le dos au mur

Petra Vlhova s'est loupée le week-end à Lenzerheide (18e en super-G, sortie en slalom), et avec 117 points de retard sur Mikaela Shiffrin au classement général de la Coupe du monde, (la victoire vaut 100 points), elle n'a d'autre choix que briller dans le slalom géant donné dans la station suédoise (1re manche à 15h, seconde à 18h) pour garder ses chances dans la course au gros globe.

Lara Gut-Behrami absente, la Slovaque et l'Etasunienne pourraient bien voir leur duel arbitrer pour la Françaises Tessa Worley, victorieuse de la précédente étape.

4. Football - Ligue 1 : Poursuivre la dynamique

Course à l'Europe contre course au maintien : Lille, 7e à 5 points du podium, reçoit (21h) Saint-Etienne, 17e avec trois points de plus que la lanterne rouge, pour le compte de la 28e journée. Avec une question : quel club parviendra à poursuivre sur sa lancée ? Le LOSC a gagné ses deux derniers matches de championnat, dont le dernier contre Clermont (4-0), et l'ASSE reste sur un précieux succès contre Metz (1-0).

5. Rugby - 6 Nations : Les Bleus au révélateur gallois

C'est LE rendez-vous à ne pas manquer : L'équipe de France défie le tenant du titre, le pays de Galles, à 21h au Millennium de Cardiff, sur la route de son premier Grand Chelem depuis 2010, pour le compte de la 4e journée du Tournoi des 6 nations. Avec un mot d'ordre donné par son capitaine, Antoine Dupont : "ne pas faire de cadeau" ni laisser l'initiative à cette équipe britannique réputée pour l'efficacité de son jeu, ses rares erreurs et son opportunisme.

