CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 1 : Galtier aurait trouvé un accord avec le PSG

Ce ne serait plus qu'une affaire de jours. Selon L'Equipe et Nice-Matin, le Gym et le Paris Saint-Germain se sont presque entendus pour le montant de l'indemnité à verser pour voir Christophe Galtier rejoindre la capitale. Le PSG mettrait 10 millions d'euros sur la table afin d'attirer le technicien. L'officialisation ne serait plus suspendue qu'à la fin de bail de Mauricio Pochettino.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

2. Football - Ligue 1 : Un nouvel actionnaire majoritaire à l’OL

C'est un moment historique dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Dans un communiqué publié lundi soir, le club rhodanien a officialisé la sélection de l'Américain John Textor par le conseil d'administration d'OL Groupe pour des négociations en vue de devenir l'actionnaire majoritaire. Jean-Michel Aulas resterait PDG.

Jean-Michel Aulas Crédit: Getty Images

3. Basketball - Betclic Elite : Monaco reprend la main sur la Finale

Monaco a battu l'Asvel 83-80 lundi soir dans sa salle de Gaston-Médecin, reprenant l'avantage (2-1) à l'issue du troisième match de la finale du championnat de France de basket. La Roca Team a pu s'appuyer sur les 19 points de Dwayne Bacon et les 16 de son meneur star Mike James, et n'est plus qu'à une victoire du titre de champion de France.

Mike James et Monaco ont repris l'avantage contre l'ASVEL Villeurbanne au match 3 des Finales du championnat de France de basket Crédit: Imago

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football : Ryan Giggs, accusé de violences conjugales, a annoncé lundi soir qu'il démissionnait de ses fonctions de sélectionneur du Pays de Galles.

Basketball : La capitaine internationale de Lattes-Montpellier Diandra Tchatchouang, 31 ans, met un terme à sa carrière, a annoncé lundi le club montpelliérain, qui évolue en Ligue féminine.

Football : L'OGC Nice et Walter Benitez ont annoncé le départ du gardien argentin à la fin de la saison. Libre de tout contrat, le portier de 29 ans va s'engager avec le PSV Eindhoven

Natation : Charlotte Bonnet et Léon Marchand ont réussi à se qualifier pour les finales du 200m nage libre et du 200m papillon des Mondiaux de Budapest, avec des espoirs de médailles permis.

Natation : Katie Ledecky entre un peu plus dans l'histoire de son sport en décrochant le 17e titre mondial de sa carrière grâce à sa victoire sur le 1500 m nage libre des Championnats du monde de Budapest.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE :

Cette année, le Tour de France aura une épreuve féminine (24-31 juillet). Évita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) parle de son impatience, à un peu plus d'un mois de la course, dans Bistrot Vélo. La Française de 23 ans évoque le parcours, dont une dernière étape particulière à ses yeux. Sur la Planche des Belles Filles, elle prévoit une "ambiance de folie" et espère pouvoir briller.

Muzic : "Je pense qu’il y aura une ambiance de folie dans la Planche des Belles Filles"

LE RÉCAP’ MERCATO :

Le football n’est jamais loin. Durant toute la période du marché des transferts, nous vous proposons de suivre en direct les dernières rumeurs et officialisations. Voici le bulletin de lundi avec un transfert de Lukaku qui se précise à l’Inter, tandis que le Barça cible le nouveau Pedri. On se replonge dès ce mardi dans le mercato.

LE PODCAST DU JOUR

Avec une cinquième victoire en six courses, Max Verstappen (Red Bull) est en train de poser son empreinte sur le Championnat du monde. A tel point que sa domination en devient hégémonique. Ferrari peine encore avec sa stratégie, et Mercedes est en passe de connaître un rebond. Nos journalistes Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud reviennent sur le Grand Prix du Canada dans les Fious du volant.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Natation - Championnats du monde : Marchand, Bonnet et Joly en finales

Quelques jours seulement après son titre mondial sur 400m 4 nages, Léon Marchand n'en finit plus de surprendre. Il disputera la finale du 200m papillon après apvoir pris la 2e place de sa demi-finale, record de France à la clef. A l'inverse, Charlotte Bonnet ne semble pas être dans la forme de sa vie, de son propre aveu, mais la Français s'apprête à nager en finale du 200m nage libre. Sur 800m enfin, Damien Joly portera tous les espoirs de médailles tricolores.

Léon Marchand va disputer sa deuxième finale de ces Mondiaux. Crédit: AFP

2. Football - Euro U19 : Les Bleuets continuent leur chemin

Samedi, l’équipe de France de -19 ans avaient parfaitement entamé son Euro en s’imposant sur un score sans appel de 5-0 face à la Slovaquie . Après deux jours de repos, les Bleuets remettent le couvert contre la Roumanie à 20 heures, à Banská Bystrica. Les Roumains avaient perdu leur match d’ouverture face à l’Italie. Une nouvelle victoire des Français consoliderait leur première place du groupe.

3. Tennis - ATP et WTA : Humbert, Mannarino et Garcia sur le pont

Alors qu’il est récemment sorti du Top 100 en raison d’un Covid long, comme nous l’expliquait son entraîneur Thierry Ascione, Ugo Humbert tente de se relancer avant WImbledon. Le Français de 23 ans entre en lice à Eastbourne face au Brésilien Thiago Monteiro. De son côté, Adrian Mannarino aura fort à faire contre Daniel Evans, 33e joueur mondial, tandis que Caroline Garcia dispute le 2e tour du tournoi de Bad Homburg.



