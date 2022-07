1. Football - Mercato : Où va jouer Ronaldo la saison prochaine ?

Inquiet face au mercato de Manchester United et souhaitant disputer la C1, Cristiano Ronaldo agite le mercato. Lundi, The Athletic avançait ainsi que Chelsea songeait à formuler une offre . Ce mardi, AS révèle qu'une réunion entre Joan Laporta et le super-agent Jorge Mendes était au menu à Barcelone lundi, avec le cas CR7 évoqué. Mais, entre salaire XXL et âgé avancé, Ronaldo semble bien coincé à Old Trafford. Pour le reste de l'été ?