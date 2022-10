CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. NBA : Le derby de L.A. pour les Clippers, Milwaukee s'offre les Sixers

Il n'y avait "que" deux matches ce jeudi en NBA. Mais deux belles affiches. Le duel entre Milwaukee et Philadelphie a d'abord tourné à l'avantage des Bucks (88-90). Si James Harden s'est encore mis en évidence (31 pts, 8 rbds, 9 pds) aux côtés d'un Joël Embiid maladroit (15 pts à 6 sur 21 au tir, 12 rbds), Milwaukee emmené par Giánnis Antetokoúnmpo (21 pts, 13 rbds, 8 pds) a fait la différence dans le money time. Le premier duel de L.A. a lui fini dans l'escarcelle des Clippers (97-103). Sorti du banc, Kawhi Leonard (14 pts, 7 rbds en 21 min) s'est montré pour son retour tout comme John Wall (14 pts). Et c'est le collectif des Clippers qui a eu raison des LeBron James (20 pts, 10 rbds, 6 pds), Anthony Davis (25 pts) and co alors que Russel Westbrook a fini avec deux petits points (0 sur 11 au tir). Les Sixers et les Lakers sont à 2 à 0.

2. Football, Premier League : Steven Gerrard débarqué

Steven Gerrard n'est plus l'entraîneur d'Aston Villa. L'ancien milieu de terrain de Liverpool a été démis de ses fonctions d'entraîneur d'Aston Villa , moins de deux heures après la défaite 3-0 des Villans sur le terrain de Fulham, jeudi lors de la 12e journée de Premier League. La formation de Birmingham, qui n'a gagné que deux de ses onze matches de championnat cette année, est actuellement 17e de Premier League.

3. F1 : Un accord proposé à Red Bull

4. Football, Liga : Du grand Lewandowski

Après avoir vu Karim Benzema vivre une semaine de rêve entre le Clasico et le Ballon d'Or, Robert Lewandowski s'est remis sur le devant de la scène ce jeudi. Le Polonais a signé un doublé en quatre minutes . Histoire de permettre au Barça de battre Villarreal (3-0) jeudi pour la 10e journée de Liga.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS…

Football, C1 : Après l'OL, laminé 5-1 la veille par Arsenal, les féminines du Paris SG ont perdu 1-0 contre Chelsea jeudi, une mauvaise entame de Ligue des champions à domicile qu'il faudra effacer dès la semaine prochaine.



: Après l'OL, laminé 5-1 la veille par Arsenal, les féminines du Paris SG ont perdu 1-0 contre Chelsea jeudi, une mauvaise entame de Ligue des champions à domicile qu'il faudra effacer dès la semaine prochaine. Tennis, WTA Guadalajara : Quelques heures après avoir su qu'elle serait au Masters, Caroline Garcia a chuté en 8es de finale face à Sloane Stephens (7-6, 7-5).



: Quelques heures après avoir su qu'elle serait au Masters, Caroline Garcia a chuté en 8es de finale face à Sloane Stephens (7-6, 7-5). Echecs : Hans Niemann a porté plainte jeudi aux Etats-Unis contre ceux qui l'accusent de triche, dont son rival norvégien le champion Magnus Carlsen, en leur réclamant 100 millions de dollars de dommages-intérêts.

Golf : Les Américains Gary Woodland, 97e mondial, et Trey Mullinax, 116e, ont pris le meilleur départ de la CJ Cup, épreuve comptant pour le circuit nord-américain PGA, jeudi, avec un coup de mieux que le tenant du titre et N.2 mondial Rory McIlroy.

A VOIR, À LIRE OU À ÉCOUTER SUR EUROSPORT

Le calendrier du Boxing Day et le prochain réveillon du jour de l'An du Racing à Castres, la "remontada" du Stade Français à Pau, la "Collazo Cup" entre La Rochelle et Toulon, et la "classe de Xavier Garbajosa, voilà ce qui a inspiré Mourad Boudjellal dans "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans oublier les déclarations de Jacky Lorenzetti sur le Salary Cap du Stade Toulousain et de La Rochelle...

"Pau, ce n'est pas TotalEnergies le sponsor, c'est Total endormi"

Les Golden State Warriors ont entamé la nouvelle saison en prolongeant deux pierres angulaires du sacre de juin, Jordan Poole et Andrew Wiggins. De nouvelles dépenses qui vont amener la franchise de la baie de San Francisco à payer près de 500 millions d'euros de salaires et pénalités la saison prochaine. Du jamais vu. Christophe Gaudot se demande si cela ne va pas dégrêler la NBA…

Antoine Griezmann a retrouvé le sourire cette semaine. Libéré depuis son transfert définitif à Madrid, le champion du monde s'est excusé auprès des fans de l'Atlético pour son départ au Barça avant de briller mardi face au Rayo Vallecano. A un mois de la Coupe du monde, le champion du monde a sorti la tête de l'eau. Martin Mosnier revient sur cette excellente nouvelle pour les Bleus et Didier Deschamps.

Valeryi Borzov a marqué les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Parce que le sprinteur soviétique a réussi un improbable doublé en athlétisme avec une victoire sur l'épreuve reine de la piste, le 100m, confirmé ensuite sur 200m, deux distances dominées jusqu'ici par les Américains, qui ont échoué à pouvoir lui contester la victoire. Voici en images les deux succès mythiques du "robot" Borzov.

Borzov, le sprinteur soviétique qui a "mis fin à l'hégémonie américaine aux JO"

LA QUESTION DU JOUR : Quel Galtier finira avec les trois points ce vendredi soir ?

Ce n'est pas si courant. Et c'est amusant de le noter. Ce vendredi soir lors d'Ajaccio - PSG à 21h00, il y aura un Galtier sur les deux bancs. Christophe, évidemment, sera sur celui du PSG en tant qu'entraîneur. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que les gens savent peut-être moins, c'est que son fils, Jordan, est l'adjoint d'Olivier Pantaloni à l'AC Ajaccio. "Cela sera un moment particulier pour un père de voir un de ses garçons sur un banc de L1 dans une confrontation", s'amuse le coach du PSG avant de prévenir : "Je sais qu'il est plongé dans l'analyse de notre équipe". Au point de voir sa formation créer une surprise face à l'ogre parisien ?

(Avec AFP)

