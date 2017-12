Garcia, Man U, Top 14, 10/13 : l'actu sur un plateau du 31 décembre 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - WTA Brisbane : Au tour de Garcia de rejoindre l’infirmerie...

Les matinées se suivent et se ressemblent dans le monde de la petite balle jaune ces derniers jours. Après les forfaits de Rafael Nadal et Novak Djokovic pour leur reprise, Caroline Garcia a dû mettre un terme prématuré à la sienne, contrainte à l’abandon face à sa compatriote Alizé Cornet au 1er tour du tournoi de Brisbane (3-6, 6-3, A). Au petit matin, Garcia a terminé la rencontre en pleurs, meurtrie par des douleurs lombaires, et incapable de pouvoir servir. Si la nature exacte de sa blessure est encore inconnue, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle pour la numéro un française à deux semaines du coup d’envoi de l’Open d’Australie.

2. Rugby - Top 14 : Le choc pour Toulouse, la bonne opération pour Brive

Ce ne fut pas un sommet de jeu mais le Stade Toulousain retiendra surtout le résultat. Les Toulousains ont dominé Toulon (18-13) sans vraiment convaincre. Le Stade fait tout de même une bonne opération au classement après deux défaites et revient à hauteur de sa victime de samedi soir à la 5e place. Bien plus séduisant, Brive a surpris en dominant nettement le leader Montpellier (29-10), premier bonus offensif de la saison à la clé. Le CA quitte la zone rouge, les Héraultais sont dépassés par La Rochelle.

3. Football - Premier League : United à l’arrêt complet

Déjà à la peine depuis dix jours, Manchester United a passé un sale samedi soir. Certes, les Red Devils ont pris un point contre Southampton (0-0). Mais ils ont montré bien peu de choses dans le jeu. Surtout, ils ont perdu leurs deux attaquants vedettes Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Le premier est sorti en cours de match, touché à la tête. Si son sort a inquiété à la vue des spectaculaires images, José Mourinho a rassuré en évoquant une absence de deux matches après la rencontre. Pour le Suédois, ce sera en revanche au moins un mois d’absence a annoncé le technicien portugais. Man U laisse sa place de dauphin de City à Chelsea, vainqueur plus tôt de Stoke City (5-0).

Manchester United's Spanish midfielder Juan Mata gestures during the English Premier League football match between Manchester United and SouthamptonGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Equipe de France : Fabien Galthié a confirmé après la rencontre Toulouse - Toulon qu'il ne rejoindrait pas le staff de l'équipe de France. "Je suis entraîneur de club et la charge de travail que j'ai au quotidien ne me permet pas de faire autre chose que cela. Aujourd'hui, c'est impossible", a assuré le manager du RCT.

Football - Serie A : Critiqué ces dernières semaines, Paulo Dybala a signé un doublé et permis à la Juventus d'éviter une grosse désillusion en s'imposant sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-3). Le club turinois reste à un point du leader Naples. Plus tôt, l’Inter avait confirmé sa mauvaise passe avec un quatrième match sans victoire, un match nul et vierge de but contre la Lazio.

Football - Liga : Karim Benzema pourrait être absent plusieurs semaines. Selon le Real Madrid, l'attaquant français souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite.

Basketball - NBA : Stephen Curry a fait un retour tonitruant au jeu après sa blessure à la cheville : 28 points en 25 minutes avec un monstrueux 10/13 de loin ! Dans le sillage de son leader, Golden State l'a emporté face à Memphis (141-128). Plus surprenant, Cleveland et San Antonio ont tous les deux perdu chez des équipes plombées par les blessures (respectivement 104-101 à Utah et 93-79 à Detroit).

La vidéo de rattrapage : 2017 s'achève, In Memoriam, ceux qui nous ont quittés cette année

Vidéo - Hayden, La Motta, Poisson... Hommage à ceux qui nous ont quittés en 2017 02:52

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Premier League : City pour faire le trou, Arsenal pour rester dans le coup (à partir de 13h00)

Derniers matches de 2017 dans l’Albion, et pas des moindres. Le leader Manchester City se déplace à 13h00 sur la pelouse de Crystal Palace pour engranger un possible 19e succès de rang en championnat. Une victoire et les hommes de Pep Guardiola compteraient 16 points d’avance après 21 journées, un gouffre. Arsenal essaiera pour sa part de garder le rythme du Top 5 à West Bromwich Albion (17h30). Une victoire placerait les Gunners à quatre points du podium.

2. Rugby - Top 14 : 7 à la suite pour Castres ? (à partir de 14h00)

Autre sport, autre série en cours, celle de Castres en Top 14. Les Tarnais ont l'occasion à Clermont (16h00) de glaner un septième succès consécutif en championnat. Ils pourraient même subtiliser la deuxième place de Montpellier en cas de large succès, ou de victoire bonifiée. L'ASM espèrera finir l'année de la bonne manière face à son public. A 14h00, match de milieu de tableau entre Lyon et Pau. Le Lou tentera de mettre fin à 5 défaites consécutives.

3. Ski de fond - Tour de ski : Après Chavanat, au tour de Manificat de briller (à partir de 10h30)

Le Tour de ski continue avec peut-être un deuxième bon résultat en deux jours pour les Français. Maurice Manificat fait partie des favoris du 15 kilomètres du jour, lui qui est actuellement en tête général de la spécialité. Un événement à suivre sur Eurosport 1 et sur Eurosport Player bien entendu.

