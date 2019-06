Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf - US Open : A la fin, c'est Woodland qui gagne

C'est finalement Gary Woodland qui a remporté dimanche son premier titre du Grand Chelem en terminant premier, devant le N.1 mondial Brooks Koepka. L'Américain avait pris les commandes dès le deuxième tour, sans plus jamais les lâcher, malgré la pression mise par Justin Rose et Koepka. Ce dernier avait là l'occasion de réaliser un record historique : remporter l'US Open pour la troisième fois d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 100 ans. Mais voilà, Woodland, 35 ans, s'est montré le meilleur et termine à 271 coups, trois de moins que Koepka.

Gary Woodland of the United States plays his tee shot on the par 4, 10th hole during the third round of the 2019 U.S.Open Championship at the Pebble Beach Golf Links on June 15, 2019.Eurosport

2. Football - Ligue 1 : Nasser Al-Khelaïfi hausse le ton, Neymar sur le départ ?

Dans une interview accordée à France Football, le président du Paris Saint-Germain a affirmé qu'il serait désormais intransigeant et a pointé du doigt le comportement de certains de ses joueurs : "Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. (...) Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars." Clair, net, précis. Par ailleurs, selon l'Equipe, le club de la capitale est prêt à laisser partir sa star brésilienne, Neymar : l'attaquant lasse la direction parisienne, et inversement : "Neymar a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à Paris."

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Copa America : Alors que le Paraguay s'est fait surprendre par le Qatar (2-2), l'Uruguay est bien rentré dans la compétition en battant l'Equateur (4-0) grâce à des buts de Lodeiro, Cavani, Suarez et Mina.

Tennis - WTA Nottingham : Caroline Garcia a remporté son septième titre WTA . La Lyonnaise est venue à bout en trois manches (2-6, 7-6[4], 7-6[4]) de la Croate Donna Vekic.

Football - CAN : Andy Delort, rappelé in-extremis avec l'Algérie pour la compétition, a été décisif contre le Mali lors d'un match de préparation en marquant le but de la victoire (3-2).

Basket - Coupe du monde : Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors, vainqueurs de la finale NBA 2019, sera l'entraîneur du Canada pour la compétition en Chine (31 août au 15 septembre).

Football - Euro Espoir : L'Italie a pris la tête du groupe A après sa victoire contre l'Espagne (3-1). La Pologne s'est imposée contre la Belgique (3-2) lors du match d'ouverture et prend la deuxième place du groupe.

Le tweet triste pour Lonzo Ball

La vidéo de rattrapage

Adrian Mannarino qui remporte son premier ATP à plus de 30 ans, Corentin Moutet qui rejoint Ugo Humbert dans le top 100 : retour en stats sur les faits marquants de la semaine.

Vidéo - Mannarino - Moutet : pas de limite d'âge pour les Français 01:51

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe du monde : Le Nigeria avant les huitièmes

Les Bleues, certaines d'être qualifiées en huitièmes de finale, affrontent le Nigeria (21h). Ce match a une certaine importance puisqu'il déterminera quelle équipe sera première et deuxième et donc laquelle héritera d'un tirage plus ou moins facile pour les huitièmes.

2. Rugby - Mondial U20 : Les Bleuets n'auront pas de deuxième chance

Qualifiés in-extremis en demi-finale de la compétition malgré leur très lourde défaite contre l'Argentine (47-26), les Bleuets affrontent la solide équipe d'Afrique du Sud. Ils n'auront pas le choix, il va falloir élever leur niveau de jeu. Les Sud-Africains sont les seuls à avoir remporté leurs trois matches de poule dans la compétition.

3. Tennis - ATP Halle / ATP Queen's : Deux Français opposés pour commencer

Le premier tour de l'ATP 500 débute lundi, avec en affiche, un match 100% français entre Gaël Monfils et Pierre-Hugues Herbert. Si Dominic Thiem et Kei Nishikori ont déclaré forfait, il y en a un qui sera bien présent pour préparer Wimbledon, c'est Roger Federer, qui entrera en compétition mardi contre John Millman.

A Londres, Marin Cilic, tenant du titre, débute le tournoi contre Christian Garin. Véritable répétition de Wimbledon, le tournoi est le lieu idéal pour préparer le troisième Grand Chelem de l’année : Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas, Kevin Anderson, Juan Martin Del Potro seront au rendez-vous.