Formule 1 – Transferts : Gasly "surpris" par le choix de Red Bull, Pérez candidat

L’impasse est réelle chez Red Bull. Si Max Verstappen continue d’être l’empêcheur de tourner en rond du paddock, Alexander Albon ne cesse de décevoir dans la seconde monoplace du constructeur. De quoi envisager un changement ? Face aux hésitations de Christian Horner, Sergio Pérez a admis être intéressé par les Taureaux et n’a pas "écarter cette possibilité". Et Pierre Gasly dans tout ça ? Il s’est dit "surpris" de ne pas figurer au menu des discussions.

Football – Ligue 1 : L’après-Garcia passera-t-il par Galtier à l’OL

Dimanche, le LOSC reçoit l’OL pour le choc de la 9e journée. A cet égard, Christophe Galtier sera scruté de près par les décideurs lyonnais. Selon la Voix du Nord, le coach lillois fait partie des favoris pour prendre la succession de Rudi Garcia sur le banc lyonnais, qu’il devrait quitter à la fin de son contrat, à l’été 2021. Apprécié depuis de longues années en interne, Galtier cédera-t-il aux avances ?

Tennis – ATP Vienne : Djokovic balayé par Sonego, 42e mondial

6-2, 6-1 et un naufrage dans des proportions qu’il n’avaient plus connues depuis 15 ans. Vendredi, c’est un Novak Djokovic méconnaissable qui a été humilié par le "lucky-loser" Lorenzo Sonego en quarts de finale à Vienne. Inquiétant ? Pas du tout à l’écouter. "C'est vrai que décrocher la place de numéro un mondial a eu un effet sur moi aujourd’hui, a expliqué le Djoker. J’ai accompli ce dont j’avais besoin en venant ici, assurer cette place de numéro un. Et je passe à autre chose avec le résultat d’aujourd’hui".

On a aussi retenu pour vous

Basket – NBA : La NBA et le syndicat des joueurs (NBPA), qui s'étaient donnés jusqu'à ce vendredi pour trouver un accord sur le calendrier de la saison prochaine et ses conditions financières, ont décidé de prolonger d'une semaine de plus leurs négociations en cours.

Basket – NBA : Les Houston Rockets ont annoncé vendredi avoir engagé Stephen Silas, qui était ces deux dernières saisons entraîneur adjoint au sein des Dallas Mavericks, pour prendre les rênes de l'équipe menée par la star NBA James Harden.

Football – Euro 2020 : Parti en MLS pour le projet de vie, Blaise Matuidi a expliqué qu’il savait à quoi s’en tenir pour les Bleus lorsqu'il a fait ce choix. "En allant là-bas, je savais pertinemment que la donne ne serait plus la même, a déclaré l'ex-joueur de la Juventus à la chaîne Téléfoot. Pendant dix ans, j'ai été un élément très important de l'équipe de France. Quand j'ai fait ce choix, je savais que ça allait peut-être changer".

Football – Serie A : La star de la Juventus Cristiano Ronaldo a été testé négatif au coronavirus et peut sortir de l'isolement, a déclaré son club vendredi dans un communiqué.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

Rugby – 6 Nations : L’heure de gloire des Bleus enfin de retour ?

C’est un calcul simple : si les Bleus veulent gagner le tournoi des Six Nations pour la première fois depuis 10 ans, il faudra gagner face aux Irlandais ce samedi (21h). Mais il faudra aussi faire mieux que l’Angleterre qui affronte l’Italie. En bref, le passage est étroit mais vaut le coup d’être emprunté pour récompenser une campagne 2020 qui semble marquer le renouveau du XV de France. Autant que cela soit par une victoire finale.

Football – Ligue 1 : Kean pour encore éclipser Icardi ?

En très grande forme lors des derniers matches, Moise Kean continuera-t-il à faire de l’ombre à Mauro Icardi, encore absent face à Nantes ce samedi (21h) ? C’est en tout cas une nécessité pour Thomas Tuchel qui s’est encore plaint du calendrier fou connu par ses joueurs ces dernières semaines. Avant cela, Rennes veut renouer avec le succès en accueillant Brest (17h).

Football – Championnats européens : Griezmann pour confirmer

Ligue des champions oblige, de nombreux cadors sont à la bataille ce samedi. En Espagne, le Real d’un Vinicius qui continue de faire parler accueille Huesca (14h) tandis que le Barça se déplace sur la pelouse d’Alaves pour un match où Antoine Griezmann, en nette amélioration mardi, doit prouver qu’il n’a rien perdu de son sens du but.

En Italie, ce devrait encore être la fête du but avec une 6e journée où l’Atalanta et l’Inter seront sur le pont ce dimanche. Chez les Anglais, Manchester City (face à Sheffield, 13h30) et Chelsea (face à Burnley, 16h) sont en déplacement tandis que les Reds accueillent West Ham en début de soirée (18h30). Côté allemand, le Bayern se déplace à Cologne (15h30).

Formule 1 – Grand Prix d’Emilie-Romagne : Mercedes pour le sacre ?

Une semaine après la 92e victoire-record de Lewis Hamilton à Portimao, Mercedes peut remporter un 7e titre consécutif des constructeurs à Imola, sur un week-end de deux jours. Petite difficulté du jour : des essais raccourcis et une manche qualificative qui arrivera très rapidement (14h). Pour se mettre en route, il ne faudra pas tarder.

