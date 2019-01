Gay au buzzer, le retour du maître Hirscher, l'hommage à Sala : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket – NBA : Gay offre la victoire aux Spurs, les Rockets chutent

Sept matches la nuit dernière en NBA. San Antonio a dû s'employer face au dernier de la conférence ouest, Phoenix (126-124). Les Texans ont eu besoin d'un shoot victorieux de Rudy Gay au buzzer pour faire la différence dans un match où LaMarcus Aldridge a été une nouvelle fois énorme (29 pts, 14 rebonds).

De son côté, Oklahoma City a dominé Orlando (126-117) derrière un grand Paul George (37 pts) et un Russell Westbrook encore complet (23 pts, 14 rebonds et 14 passes). Les Rockets ont de leur côté été battus pour la quatrième fois en dix rencontres, cette fois par les Pelicans (121-116) même privés d'Anthony Davis, Julius Randle et Nikola Mirotic. James Harden a réussi 37 points et 11 passes décisives. Enfin, Philadelphie a facilement battu les Lakers (121-105)

2. Ski – Coupe du monde : Hirscher redevient le maître

Frustré par Clément Noël à Wengen puis à Kitzbühel, Marcel Hirscher a remis les pendules à l'heure mardi soir lors du mythique slalom nocturne de Schladming, et de quelle manière ! L'homme aux désormais 68 victoires en Coupe du monde a repoussé son plus proche poursuivant, le Français Alexis Pinturault, à 1'23'' alors que Daniel Yule, troisième pointe à 1'60''. Avec sa deuxième place, Pinturault confirme sa nette progression en slalom en montant sur un deuxième podium consécutif.

Vidéo - Comme sur la première manche, Hirscher a dicté sa loi sur la seconde 01:56

3. Football - Coupe de la Ligue : Monaco n'y arrive pas, Guingamp file en finale

Même avec son ancien/nouvel entraîneur, Leonardo Jardim, même en menant 2-0 à la pause, Monaco souffre toujours. Rejoints (2-2) par Guingamp en demi-finale de Coupe de la Ligue, les Monégasques se sont inclinés aux tirs au but (5-4). Avec l'expulsion de William Vainqueur à la 13e minute, l'ASM s'est une nouvelle fois tirée une balle dans le pied. Côté Guingampais, on se qualifie pour sa première finale de Coupe de la Ligue. Une embellie dans une saison morose pour la lanterne rouge de Ligue 1.

On a aussi retour pour vous

Football – Premier League : Battu par Newcastle (2-1), Manchester City offre une occasion à Liverpool, qui reçoit Leicester ce mercredi soir, de compter sept points d'avance au classement. Dans les autres matches, on retiendra que Manchester United a concédé le nul contre Burnley (2-2) et qu'Arsenal a battu Cardiff (2-1) dans un match lourd en émotion marqué par un hommage à Emiliano Sala.

Cyclisme – Tour de San Juan : Julian Alaphilippe (Quick Step) a des jambes de feu en ce début de saison. Après avoir gratté la deuxième étape lundi, le Français a doublé la mise en s'adjugeant le chrono ce mardi et est désormais leader au général.

Vidéo - Un chrono de rêve, une victoire d'étape et le maillot de leader : Alaphilippe est en feu ! 01:04

Football – Coupe du Roi : Au terme d’une fin de match folle, Valence a renversé Getafe (3-1) pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi grâce à un Rodrigo héroïque.

Football – Ligue 2 : En match en retard de la 19e journée de Ligue 2, le FC Metz l’a emporté facilement face à Nancy (3-0). Après deux matches sans victoires, ce succès permet aux Grenats de reprendre trois points d’avance sur son dauphin brestois.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Djokovic en a marre que le public ne reconnaisse pas la valeur de ses exploits" 01:22

Le tweet de l'homme en forme

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Nantes va rendre hommage à Sala

Il n'y aura pas de minute de silence ni d'applaudissements mais Nantes pensera très fort à Emiliano Sala pour son match en retard de la 22e journée de Ligue 1 ce mercredi soir face à Saint-Étienne. Tous les joueurs nantais porteront un maillot floqué "Sala" avec la mention "Animo Emi" ("Courage Emi"). A l'échauffement, les Canaris porteront un tee-shirt à l'effigie de leur ancien numéro 9 et un brassard vert, la couleur de l'espoir.

Nantes va rendre hommage à Emiliano SalaGetty Images

2. Football – Coupe de la Ligue : Qui de Strasbourg ou Bordeaux pour rejoindre Guingamp ?

La Coupe de la Ligue attend la deuxième équipe pour sa finale. Strasbourg et Bordeaux ont l'occasion de rejoindre Guingamp, tombeur de Monaco mardi soir. Les deux équipes s'affrontent à la Meinau (18h45) quatre jours seulement après le succès des Alsaciens sur un but de Kenny Lala dans les arrêts de jeu en Ligue 1 (1-0). Strasbourg et Bordeaux n'ont plus disputé de finale en coupe nationale respectivement depuis 2005 et 2010.

3. Cyclisme - Tour de San Juan : Alaphilippe pour confirmer ?

Vainqueur lundi puis à nouveau mardi, Julian Alaphilippe peut-il faire la passe de trois sur le Tour de San Juan ? Leader du général avec 18 secondes d'avance sur Fernando Gaviria, le Fançais tentera surtout de protéger sa position dans une quatrième étape marquée par une ascension de première catégorie en milieu de parcours.

