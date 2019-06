Gazon béni, Trezeguet, Chili, pole position : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Copa America : Le Chili tient son rang

Un Chili laborieux a décroché son billet pour les quarts de finale de la Copa América au Brésil en battant l'Equateur (2-1), vendredi, à Salvador, grâce à un but magnifique de l'attaquant de Manchester United Alexis Sanchez. Seule équipe avec la Colombie à avoir gagné ses deux premiers matchs, le Chili, double tenant du titre, a pris la tête du groupe C avec six points, devant l'Uruguay (4), tenu en échec jeudi par le Japon (1).

2. Football – Euro Espoirs : Les Bleuets entrevoient les demies

Loin d'être brillante, l'équipe de France Espoirs a battu la Croatie (1-0) vendredi à Saint-Marin grâce à un but de Moussa Dembélé. Une victoire étriquée mais qui vaut cher, puisqu'elle place les Bleuets en position extrêmement favorable en vue d'une qualification pour les demi-finales de l'Euro et les JO 2020. La France et la Roumanie, qui a écrasé l'Angleterre (4-2), disputeront la finale et la tête du groupe C lundi, dans un match où le partage des points offrirait la qualification aux deux pays pour le dernier carré.

3. Football – CAN : L'Egypte au rendez-vous

L'Egypte de Mohamed Salah a lancé sa Coupe d'Afrique par une victoire contre le Zimbabwe (1-0) qui l'a soudé avec son public, vendredi au Caire. Les Pharaons, grands favoris, seront difficiles à battre. Alors que les regards étaient braqués sur le couloir droit occupé par Mohamed Salah, c'est de la gauche que la solution est venue: l'ailier Trezeguet a réussi un exploit personnel pour ouvrir le score (41) et libérer ses 75 000 supporters. L'Egypte devra confirmer ce bon démarrage dans la compétition mercredi face à la République démocratique du Congo.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Halle : Roger Federer rencontrera samedi le Français Pierre-Hugues Herbert en demi-finale du tournoi sur gazon de Halle, après avoir bataillé trois sets pour se défaire de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (6-3, 4,6, 6-4).

Tennis – WTA Majorque : Caroline Garcia, 23e joueuse mondiale, a été battue (6-3, 7-6), en quarts de finale du tournoi sur gazon de Majorque par l'Allemande Angelique Kerber, 6e mondiale et surtout tenante du titre à Wimbledon.

Natation : Florent Manaudou, absent de la compétition depuis trois ans, a terminé deuxième dans la finale du 50 m nage libre vendredi à Rome, avec un chrono de 21"72, un retour presque parfait pour le nageur français.

Football – Mercato : Selon Sky Italia, la Juventus Turin est très optimiste pour boucler le transfert de De Ligt, le défenseur de l'Ajax convoité par le Barça et le PSG. Les négociations devraient débuter ce week-end.

Basketball – Championnat d'Espagne : Le Real Madrid a remporté son 35e titre de champion d'Espagne en allant battre (74-68) le FC Barcelone, vendredi, lors du 4e match de la finale, gagnée 3-1 par les Madrilènes.

Escrime – Championnat d'Europe : Les fleurettistes françaises sont devenues vice-championnes d'Europe vendredi à Düsseldorf, apportant aux escrimeurs tricolores leur huitième médaille de la compétition (deux en or, trois en argent, trois en bronze), à la veille de la dernière journée.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Halle et Queen's : Gazon béni pour les Bleus ?

A quelques jours de Wimbledon, les Français vivent une semaine encourageante sur le gazon et la journée promet d'être riche en enseignements. Pierre-Hugues Herbert s'attaque au maître des lieux en demi-finale à Halle, à la référence des références sur herbes : Roger Federer. De son côté, Gilles Simon, après avoir sorti Nicolas Mahut en quart, s'attaquera au Russe Daniil Medvedev pour une place en finale.

2. Formule 1 – Grand Prix de France : Intouchables Mercedes ?

Les Mercedes ont encore dominé la 2e séance des essais libres du Grand Prix de France vendredi, réalisant les meilleurs temps avec dans l'ordre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Ce samedi, les deux monoplaces de l'écurie allemande seront, une nouvelle fois, les grandes favorites pour décrocher la pole. Charles Leclerc (Ferrari) et son équipier Sébastian Vettel, troisième et quatrième temps des essais libres, seront les principales menaces.

3. Football – Coupe du monde féminine : Place aux 8es

En attendant le choc de dimanche entre la France et le Brésil, les 8es de finale de la Coupe du monde féminine démarrent ce samedi. L'ogre allemand affronte un rescapé, le Nigeria, dans une affiche qui semble déséquilibrée. Mais les championnes d'Afrique avaient malmené les Bleues lors de leur ultime match de poule. La Norvège et l'Australie s'affrontent pour une place en quart de finale dans un choc qui s'annonce un peu plus indécis.