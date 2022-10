Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM à l'arrêt

Sale série pour Marseille. Le club phocéen a subi un troisième revers de rang en Ligue 1 en s'inclinant à domicile face à Lens (0-1) , malgré une prestation globale intéressante. David Pereira Da Costa a inscrit le but qui a permis aux Sang et Or de s'imposer pour passer provisoirement devant Lorient, au deuxième rang. L'OM, quatrième, pourrait chuter à la sixième place à l'issue de cette journée.

Les pires et les meilleures recrues de L1 : notre top et flop 5

2. Rugby - Top 14 : Bordeaux-Bègles arrache le nul à Clermont

L'UBB a de la ressource. Les hommes de Christophe Urios ont arraché le nul (23-23) à Marcel-Michelin lors de la 8e journée. Les Bordelais étaient pourtant menés 14-0 après des essais de Bautista Delguy et Damian Penaud. Mais Madosh Tambwe, avant la pause et après l'heure de jeu, a permis aux siens de revenir dans le match. Matthieu Jalibert a fini le travail. Au classement , ce nul n'arrange personne.

3. Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis : Sainz frustre Verstappen

Carlos Sainz (Ferrari) a fait le boulot. Son coéquipier Charles Leclerc pénalisé de dix places sur la grille de départ, l'Espagnol s'est occupé de perturber les plans de Max Verstappen (Red Bull) en soufflant la pole position au double champion du monde. Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell occuperont la deuxième rangée. Qualification décevante pour Pierre Gasly (AlphaTauri), 11e et surtout Esteban Ocon (Alpine), 17e.

187 victoires, 12 titres pilotes : Newey, itinéraire d'un monstre sacré du design

Et aussi…

Basketball - NBA : +41. Dallas a écrasé Memphis (137-96) avec un grand Luka Doncic (32 pts, 7 rbds, 10 p.). A noter également, les larges succès de Cleveland à Chicago (96-128) et de Milwaukee devant Houston (125-105).

Tennis - ATP Anvers : Pas de finale pour Richard Gasquet. : Pas de finale pour Richard Gasquet. Le Français a été battu par Felix Auger-Aliassime au terme d'un match accroché (7-6, 7-6). Le Canadien tentera de décrocher son troisième titre de l'année, face à Sebastian Korda.

Gasquet a fait le spectacle mais a fini par céder contre Auger-Aliassime : le résumé

Football - Liga : Sans Karim Benzema, touché à la cuisse, le Real Madrid a poursuivi sa série d'invincibilité : Sans Karim Benzema, touché à la cuisse, le Real Madrid a poursuivi sa série d'invincibilité en dominant le FC Séville de Jorge Sampaoli (3-1) grâce à des buts de Modric, Vazquez et Valverde.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Ils sont quatre. Quatre hommes à faire briller le Stade Rennais et à pouvoir prétendre à l'équipe de France. Mais Martin Terrier, Steve Mandanda, Adrien Truffert et Benjamin Bourigeaud peuvent-ils vraiment rêver du Qatar

Munich 1972. Nous sommes en pleine Guerre Froide et Valeriy Borzov réussit le doublé 100m - 200m. Son succès sur l'épreuve-reine a été dévalué en raison de l'absence des deux Américains Hart et Robinson. Pourtant, le Soviétique est bien le plus fort. Parce qu'il est un produit "de la science et du sport", "d'une précision quasi robotisée", disent les médias américains.

Cette fois, ça démarre pour de bon. Au lendemain de l'annulation du géant féminin, la saison de ski va finalement s'ouvrir avec l'épreuve masculine, ce dimanche à Sölden. Les Français Alexis Pinturault, Romain Faivre et Thibaud Favrot peuvent-ils faire de l'ombre à Marco Odermatt ? Réponse à partir de 10h00.

La question du jour : Quartararo peut-il faire un miracle ?

Il a une balle de match contre lui à effacer. En Malaisie, Fabio Quartararo perdra sa couronne si Francesco Bagnaia parvient à inscrire 11 points de plus que lui. Bonne nouvelle : l'Italien n'a pas été brillant en qualification, et s'élancera depuis le neuvième rang sur la grille. Mauvaise nouvelle : le Français partira d'encore plus loin (12e), et devra rouler avec une fracture du majeur à la main gauche.

Pire encore, le pilote tricolore n'a pas trouvé la solution pour retrouver le rythme qui fut le sien en première partie de saison. Et avec quatre motos sur les six premiers emplacements de la grille, Ducati pourrait aussi faire jouer les consignes d'équipe. Bref, tous les signaux sont au rouge pour "El Diablo". Mais puisque cette saison est celle des grands renversements…

