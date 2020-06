Dimanche soir, Karim Benzema a régalé le monde du football en signant une passe décisive lumineuse d'une talonnade splendide face à l'Espanyol Barcelone. Ce lundi, c'est Eurosport qui vous régale avec un programme chargé : un long-format sur l'Euro 2000 des Bleus, le début du Top 100 des matches à Wimbledon et enfin un nouvel épisode de "Qui c'est le plus fort" entre Verstappen et Leclerc.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Benzema régale, le Real s'emballe

Liga Le Real saisit l'occasion offerte par le Barça IL Y A 8 HEURES

Karim Benzema n'en finit plus d'être décisif et spectaculaire. Après son splendide but face à Valence, l'attaquant du Real Madrid a permis à son club de l'emporter sur l'Espanyol Barcelone (0-1) en délivrant une merveille de passe décisive d'une talonnade subtile à Casemiro, dimanche soir. Un succès qui permet aux Madrilènes de conserver deux points d'avance sur le Barça en tête de la Liga.

2. Football - Coupe d'Angleterre : City rejoint Arsenal dans le dernier carré

Vainqueur de Sheffield United en début d'après-midi, Arsenal connaît son adversaire pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. En battant logiquement Newcastle (0-2), les Citizens ont validé leur billet et affronteront les Gunners le 18 ou 19 juillet prochain pour une place en finale. L'autre demie opposera Manchester United à Chelsea, tombeur dimanche de Leicester (0-1).

3. Cyclisme - Carnet noir : Le père de Julian Alaphilippe est décédé

La formation Deceuninck-Quick Step a annoncé sur Twitter le décès de Jacques Alaphilippe, dit "Jo", le père de Julian. Malade depuis plusieurs années, il avait été vu l'an dernier sur le Tour de France alors que son fils enflammait la Grande Boucle, portant le maillot jaune pendant 14 jours, remportant deux étapes et terminant cinquième.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football américain - NFL : Cam Newton a signé un contrat d'un an avec les New England Patriots selon plusieurs médias. Newton sera donc le remplaçant de Tom Brady, parti à Tampa Bay.

Football : Carlos Bilardo, sélectionneur de l'Argentine lors de son sacre en Coupe du monde en 1986 au Mexique, a été diagnostiqué positif au Covid-19 par erreur, a annoncé son frère dimanche.

Rugby - Pro D2 : L'ancien entraîneur de l'Australie, Michael Cheika, est en contact avec l'AS Béziers, actuellement en pourparlers avec des investisseurs émiratis intéressés par un rachat.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH "Le problème ce n'est pas le code de conduite mais les amendes !" 00:03:18

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Euro 2000 : Notre long-format sur l'incroyable sacre des Bleus

Le 2 juillet 2000, l'équipe de France remportait l'Euro, au terme d'une finale d'exception et d'un tournoi abouti comme peu d'autres dans l'histoire. Eurosport consacre un long-format à cette aventure : La symphonie Bleue. Pour débuter, premier chapitre consacré à la période 1998-2000.

Premier chapitre - La symphonie bleue Crédit: Eurosport

2. Tennis - Wimbledon : Le Top 100 des matches mythiques

Vous n'aurez pas de Wimbledon à vous mettre sous la dent en 2020. Pas de gazon, pas de tenue blanche et pas de "Royal Box". Rassurez-vous, Eurosport a pensé à vous et vous offre son Top 100 des matches de l'histoire du mythique Grand Chelem britannique. Ce lundi, on démarre avec les rencontres classées de la 100e à 91e place. Avec, déjà, des duels épiques…

Top 100 Wimbledon Crédit: Eurosport

3. Formule 1 : Verstappen-Leclerc, qui sera le plus grand ?

Au moment où la saison 2020 de Formule 1 va débuter en Autriche, les journalistes d’Eurosport Stéphane Vrignaud, Gilles Della Posta et Julien Pereira, se penchent sur deux des plus grands espoirs de la discipline : Max Verstappen et Charles Leclerc. Ils s’interrogent sur le niveau des deux pilotes Red Bull et Ferrari et leur potentiel à court et moyen terme.

Le programme sur Eurosport

Omnisport L'Insep visé par des inscriptions racistes : l'institut et le ministère des Sports condamnent IL Y A 15 HEURES