Omnisport

Girard-Fabre : "Le sexisme et l'homophobie se sont percutés tout au long de ma carrière"

Charlotte Girard-Fabre, ancienne arbitre de hockey sur glace, raconte comment elle a vécu l'homophobie et le sexisme tout au long de sa vie. Elle évoque cette question à l'occasion de la conférence "Sport et Fierté", organisée lundi dans les locaux d'Eurosport en partenariat avec FIER et Sports & Citoyenneté.

00:01:39, il y a 27 minutes