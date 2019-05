Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Giroud porte Chelsea en finale

Les Gunners devaient absolument remporter la Ligue Europa pour avoir le droit de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ils devront encore se contenter de la seconde coupe d’Europe. Mercredi soir, Arsenal s’est nettement incliné en finale contre Chelsea (4-1). Si Alexandre Lacazette est resté muet pendant 93 minutes, Olivier Giroud a lui ouvert le score d’une superbe tête plongeante (49e). Auteur de son 11e but en 14 matches, le meilleur buteur de la C3 a ensuite obtenu un penalty transformé par Eden Hazard (65e, sp) avant d’offrir sur un plateau un doublé au Belge (72e). Cette victoire a une autre incidence : elle qualifie directement l’Olympique Lyonnais pour la prochaine C1.

Olivier Giroud célèbre la victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa 2019.Getty Images

2. Tennis - Roland-Garros : Paire, au bout de la folie

Un match qui a duré trois parties de football. Mercredi, Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert ont livré une rencontre de toute beauté au public de Roland-Garros avec le premier nommé en vainqueur après cinq sets et 4h33 (6-2, 6-2, 5-7, 6-7, 11-9). Après avoir remporté les deux premiers sets, l’Avignonnais a subi le retour de l’Alsacien pour finalement montrer un sacré mental lors de l’ultime manche. Il rencontrera Pablo Carreno Busta vendredi pour une place en huitièmes de finale.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Paire a combattu ses démons et un incroyable Herbert pour s'offrir son plus beau succès 02:55

3. Tennis - Roland-Garros : Bertens, les raisons d'un abandon

Elle faisait partie des favorites et son tournoi est déjà terminé. La Néerlandaise Kiki Bertens, récemment titrée à Madrid, a abandonné mercredi au 2e tour face à Viktoria Kuzmova. La 4e du classement WTA a jeté l'éponge alors qu'elle était menée 3-1 dans le premier set. En conférence de presse, elle a expliqué être malade. "Je me suis réveillée à 3h du matin très malade. J'ai eu la diarrhée toute la matinée, a-t-elle raconté. J'étais très bien ces dernières semaines et ça m'arrive pendant un Grand Chelem..." Au prochain tour, Kuzmova affrontera Johanna Konta.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Si la participation de Kevin Durant pour la grande finale entre Golden State et Toronto est toujours très incertaine, les Warriors vont récupérer leur pivot DeMarcus Cousins, absent depuis un mois et demi. C'est ce qu'a annoncé mercredi Steve Kerr, l'entraîneur des doubles champions en titre.

Football - Ligue 1 : Mario Balotelli ne reverra pas les terrains de L1 de sitôt. Mercredi soir, la LFP a annoncé que l'attaquant de l'OM avait écopé de quatre matches de suspension, pour son exclusion lors du dernier match face à Montpellier. S'il décide de rester en France, "SuperMario" manquera donc le début de la saison 2019-2020.

Athlétisme - Litige : Caster Semenya a fait appel mercredi devant la justice suisse du jugement controversé du Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur d'un règlement de l'IAAF qui lui impose, ainsi qu'à des athlètes hyperandrogènes, de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone.

Handball - Starligue : Montpellier a assuré sa position de dauphin du Paris Saint-Germain mercredi soir, en s'imposant assez logiquement 30-24 face à Cesson-Rennes, l'avant-dernier du championnat. Le vainqueur de la Ligue des champions 2018 n'est, toutefois, pas encore certain de retrouver la C1.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 points de mercredi : Nadal avait le compas dans l'oeil, Dimitrov s'est retrouvé 02:03

Le tweet polémique

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Barrage L1 : Lens, bientôt la fin du marathon

L’incroyable exploit pour Lens ? Ce jeudi soir à 20h45, le RCL reçoit Dijon à Felix-Bollaert à l’occasion du barrage aller de promotion - relégation Ligue 1 - Ligue 2. Si le DFCO, 18ème en L1 cette saison, s’apprête à vivre son seul barrage, les Sang et Or ont déjà dû disputer deux rencontres. Cinquièmes de L2, ils ont éliminé tour à tour le Paris FC (4e, 1-1, tab : 4-5) et Troyes (3e, 1-2, a.p.), à chaque fois après prolongation, pour avoir "la chance" de disputer une double confrontation face à une formation de l’élite. Le match retour est prévu dimanche soir en Bourgogne.

Les supporters du RC Lens à Félix-Bollaert.Getty Images

2. Tennis - Roland-Garros : Un choc pour Osaka, Djokovic facile ?

Alors que Rafael Nadal et Roger Federer sont passés sans encombre au troisième tour des internationaux de France, Novak Djokovic peut les imiter ce jeudi. Sur le court Suzanne Lenglen, le numéro un mondial défie le Suisse Laaksonen (104e à l'ATP) et partira logiquement favori (vers 12h30). Avant cela, son homologue chez les dames, Naomi Osaka, aura peut-être fort à faire face à Vika Azarenka, ex-patronne du classement WTA et aujourd'hui 43e (vers 11 heures). A noter, en ce jeudi de l'ascension, le duel 100% tricolore entre Gaël Monfils et Adrian Mannarino (vers 14h30), toujours sur le Lenglen.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Novak Djokovic à Roland-Garros en mai 2019.Getty Images

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Carapaz en roue libre ?

Il reste quatre étapes avant la fin de ce Tour d'Italie 2019 et Richard Carapaz fait désormais figure de grand favori pour le titre. Mercredi à Anterselva, le jour de ses 26 ans, le coureur de la Movistar a augmenté son avance de 7'' sur Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida, 2e +1'54") et Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 3e +2'16"). L'Equatorien va-t-il remettre ça, ce jeudi, lors de la 18e étape prévue entre Valdora et Santa Maria di Sala ? Départ prévu vers 12h10.