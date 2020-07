Mardi, Olivier Giroud a encore sauvé Chelsea, pendant que l'Atalanta montrait les crocs avant d'affronter le PSG en C1. Le foot continue ce mercredi en Angleterre, où City célèbre toujours la décision du TAS, et en Italie, où Ibrahimovic joue peut-être ses derniers matches à Milan. Arnaud Di Pasquale, lui, reçoit Nicolas Mahut dans un DiP Talk à ne manquer sous aucun prétexte. Voici notre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : Chelsea se reprend grâce à Giroud

Trois jours après avoir lourdement chuté sur la pelouse de Sheffield United (3-0), Chelsea s’est repris ce mardi soir en battant la lanterne rouge Norwich (1-0), en ouverture de la 36e journée de Premier League. Longtemps inefficaces, les Blues s’en sont remis à Olivier Giroud, buteur de la tête (45e+2). Les hommes de Lampard sont troisièmes avec quatre points d’avance, à deux rencontres du terme du Championnat.

Olivier Giroud, buteur face à Norwich Crédit: Getty Images

2. Football – Serie A : l’Atalanta impressionne encore

Futur adversaire du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions, l’Atalanta n’en finit pas d’impressionner. Malgré un onze remanié, la Dea a réalisé un nouveau festival offensif mardi soir, en écrasant Brescia (6-2), en ouverture de la 33e journée de Serie A. Mario Pasalic a inscrit un triplé. L’Atalanta s’empare provisoirement de la 2e place, à six points de la Juve, leader, et deux points devant l’Inter (3e) et la Lazio (4e).

Mario Pasalic, auteur d'un triplé avec l'Atalanta mardi Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basket – NBA : Harrison Barnes, le joueur de Sacramento, a rejoint la longue liste des joueurs contrôlés positif au Covid-19.

Football – Ligue 1 : Le gardien de Saint-Etienne Stéphane Ruffier a été mis à pied par les Verts à la suite d’un retard à l’entraînement survenu vendredi dernier.

Football – Faits divers : Un homme a avoué mardi le meurtre du frère de Serge Aurier, tué par balle ce lundi à Toulouse.

Tennis – Exhibition de Berlin : Visiblement en forme, Dominic Thiem a dominé Jannik Sinner en deux manches mardi (6-3, 7-6).

Le podcast du jour

Ce mercredi, Arnaud Di Pasquale reçoit Nicolas Mahut dans DiP Talk. Le Français s’est exprimé sur le confinement et la reprise, l’US Open et Roland-Garros, et bien sûr sur le match de sa vie, l’ayant opposé à John Isner à Wimbledon il y a 10 ans.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd’hui

1. Football – Premier League : le fair-play financier, descente de lit de Manchester City… et des autres

Ce mercredi, Philippe Auclair revient sur la décision du TAS d’annuler l’exclusion de Manchester City des Coupes d’Europe. Pour notre chroniqueur, cette décision, pas vraiment appréciée par les rivaux des Citizens, ressemble à une condamnation à mort pour le fair-play financier. Les Skyblues reçoivent Bournemouth ce mercredi (19h), avant le choc du soir entre Arsenal et Liverpool à l'Emirates (21h15).

Pep Guardiola Crédit: Getty Images

2. Football – Serie A : quel avenir pour Ibra ?

Dans les médias, ces dernières semaines, Zlatan Ibrahimovic a laissé planer le doute sur son avenir. Le futur du géant suédois, toujours en forme, semble se dessiner loin de Milan. Avant AC Milan - Parme (19h), notre journaliste Enzo Guerini se penche sur les possibilités de l’ancien joueur du PSG, qui va fêter ses 39 ans cette année.

Ibra, toujours aussi souple. Crédit: Getty Images

