CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, US Open : Murray a eu très chaud, Clijsters n'a pas eu cette chance

Andy Murray est encore en vie dans cette quinzaine mais l'Ecossais a eu très, très chaud. Mené deux manches à rien par Yoshihito Nishioka, l'ancien numéro un mondial a ensuite sauvé une balle de match dans le 4e set avant d'effacer un break de retard dans le 5e. Vainqueur 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4, il remporte son premier match en Grand Chelem depuis deux ans. Daniil Medvedev, finaliste l'an passé, est lui parfaitement entré dans son tournoi en sortant Federico Delbonis, 6-1, 6-2, 6-4. Chez les dames où Serena Williams s'est rassurée contre Kristie Ahn 7-5, 6-3, Kim Clijsters a été sortie dès le 1er tour par Ekaterina Alexandrova 3-6, 7-5, 6-1.

Highlights | Kristie Ahn - Serena Williams

2. Basket, NBA : Gobert se démène mais le Jazz prend la porte

Utah et Rudy Gobert ont fini leur saison. Le Jazz s'est fait sortir par Denver (78-80) dans un match 7 aussi serré que cette série. Si Donovan Mitchell (22 pts, 9 rbds) et Jamal Murray (17 pts) ont été moins chauds que lors des derniers matches, tout s'est joué dans la dernière minute. Et après un ballon perdu de Mitchell puis un lay-up manqué de Torrey Craig, Mike Conley a raté la mire à trois points. Malgré le match énorme de Gobert (19 pts, 18 rbds), les Nuggets de Jokic (30 pts, 14 rbds) passent pour défier les Clippers. Dans l'autre match de la nuit, Boston a enchaîné un deuxième succès (102-99) aux dépens des Raptors, grâce notamment aux 34 points de Jayson Tatum. Les Celtics mènent 2-0 dans leur demi-finale de conférence Est.

3. Rugby, Top 14 : 10 000 spectateurs pour Clermont - Toulouse

Il y aura plus de monde que prévu pour assister au duel Clermont – Toulouse ce dimanche à 21h00 au stade Marcel-Michelin. Le dernier match de la 1re journée de Top 14 pourra se disputer devant 10.000 spectateurs a annoncé mardi le club clermontois. "Après la visite du préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, lors de l'opposition de dimanche dernier, celui-ci a décidé, après avoir évalué et validé les mesures sanitaires prises par le club et respectées par Yellow Army, d'accorder une dérogation d'accueil du public permettant d'augmenter la jauge à 10.000 spectateurs", détaille un communiqué de l'ASM.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS :

Tennis, US Open : Une belle journée pour les Français à New York. Si Jérémy Chardy a été balayé en trois sets secs par Andrey Rublev (6-4, 6-4, 6-3) ou qu' Océane Dodin a été battue par Aryna Sabalenka (UKR) 7-6 (7/1), 6-4, les autres Bleus ont été plus heureux. Chardy pourra ainsi peut-être être vengé par un compatriote puisque Rublev affrontera au prochain tour Grégoire Barrère, solide face à Taro Daniel (6-3, 6-4, 3-6, 6-1). Richard Gasquet a lui sorti Ivo Karlovic 7-6, 7-6, 6-1 alors qu'Ugo Humbert n'a pas tremblé contre Sugita 6-3, 6-4, 6-3, tout comme Corentin Moutet contre Jiri Vesely (CZE) 6-4, 6-4, 7-5. Alizé Cornet, 56e mondiale, s'est qualifiée elle pour le 2e tour en éliminant, au terme d'un drôle de match, Lauren Davis (65e) 6-3, 1-6, 6-0.

Hockey, NHL : Le capitaine canadien des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a été opéré d'un poignet et sera indisponible de trois à quatre semaines.

Jeux Olympiques, LA 2028 : Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 ont dévoilé les logos de ces évènements, plutôt classiques, à un détail près : le "A" de "LA28", qu'ils ont voulu interchangeable pour souligner la diversité de la ville californienne.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme – Tour de France : Une journée pour les sprinters ?

Si Primoz Roglic (Jumbo) a remporté en force la 4e étape à la station d'Orcières-Merlette où Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé le maillot jaune, la cinquième étape s'adresse normalement aux sprinters. Sauf si une échappée arrive à tirer son épingle du jeu lors des 183 kilomètres entre Gap et Privas. Pour le directeur de course Thierry Gouvenou en tout cas, "il n'y a pas de vraie difficulté". Le départ de Gap sera donné à 13h10 et l'arrivée à est prévue Privas vers 17h30.

2. Tennis – US Open : Djoko de retour face à Edmund

Novak Djokovic, opposé au Britannique Kyle Edmund (44e), disputera son match du 2e tour en fin d'après-midi sur le court Arthur-Ashe où lui succèdera Stefanos Tsitsipas pour clore la session nocturne contre Maxime Cressy. La tête de série N.1 du tableau féminin, Karolina Pliskova (3e) jouera contre Caroline Garcia (50e) sur le court Louis-Armstrong en troisième rotation, après la rencontre entre Alexander Zverev (7e) et Brandon Nakashima (223e).

