Ce que vous avez manqué entre hier et aujourd'hui

1. Basket - NBA : Un bon Gobert et le Jazz reste leader

Auteur de 21 points, 10 rebonds et 9 blocs, Rudy Gobert s'est encore illustré en NBA cette nuit. Le pivot a permis au Utah Jazz de s'imposer face au Chicago Bulls (95-120) et de conserver la première place du classement de la conférence Ouest, devant les Suns et les Lakers.

Omnisport PSG au pouvoir, Mbappé centenaire, LaMelo blessé, Tour de Catalogne : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

2. Football - Ligue 1 : Des peines de prison après les incidents à la Commanderie en janvier dernier

Présents devant le tribunal aujourd'hui, les supporters de l'Olympique de Marseille mis en cause dans les incidents survenus à la Commanderie en janvier dernier ont reçu ce lundi des peines allant jusqu'à un an de prison ferme. De la prison ferme a aussi été requise contre certains leaders de groupes de supporters, notamment ceux des "South Winners".

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : La série noire s'arrête pour les Rockets. Après avoir enchaîné 20 défaites consévuctives, Houston s'est imposé face aux Raptors cette nuit (117-99).

Tennis - Jeux Olympiques : Juan Martin Del Potro, 32 ans, a annoncé lundi qu'il allait subir à Chicago une quatrième intervention chirurgicale au genou droit, dans l'espoir de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Basket - Disparition : Lundi soir, les Lakers ont annoncé le décès d’Elgin Baylor à l'âge de 86 ans. Considéré comme l'un des meilleurs de l'Histoire, l'ancien joueur de Los Angeles est celui qui a disputé le plus de finales (8) sans remporter le titre.

Formule 1 : McLaren a recruté le jeune champion d’Europe 2020 de karting Ugu Ugochukwu, âgé de seulement 13 ans. C'est à cette âge qu'avait été recruté Lewis Hamilton par l'écurie...

Le début de saison approche... et si on se penchait sur les salaires de la grille ?

Hamilton, Verstappen, Alonso, Leclerc : voici les salaires des 20 pilotes de 2021

Et une vidéo de rattrapage sur les espoirs

Pourquoi il faut (vraiment) y croire pour les Bleuets

Le tweet un peu chauvin

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de Catalogne : Place au contre-la-montre !

Deuxième étape du Tour de Catalogne ce mardi et c'est sur un contre-la-montre individuel que vont se lancer les coureurs : une course sur 18,5 kilomètres autour de Banyoles. Lundi, c'est le Danois Andreas Kron (Lotto Soudal) qui a réglé le sprint d'un groupe de quatre coureurs pour remporter la première étape à Calella.

Omnisport Bleus héroïques, inquiétude pour LeBron, épilogue du cirque blanc, OL-PSG : L’actu sur un plateau HIER À 06:54