Goleada, Bleuets, Vuelta, Mondial : l'actu sur un plateau

1. Football - Ligue des nations : l'Espagne humilie la Croatie

L'Espagne a fêté premier match à domicile depuis sa Coupe du monde très décevante par une "goleada" face à la Croatie (6-0). La Roja a étalé toutes ses qualités pour faire exploser le finaliste du dernier Mondial à Elche avec un but de Saul, deux missiles d'Asensio et des buts de Rodrigo, Ramos et Isco. Après la victoire de prestige samedi en Angleterre (1-2), c'est un départ de rêve pour Luis Enrique à la tête de la sélection espagnole. De son côté, la Belgique, victorieuse en Islande (0-3) avec un penalty d'Eden Hazard et un doublé de Romelu Lukaku, a réussi son entrée dans la compétition.

2. Football - Qualification Euro Espoirs : la preuve par neuf pour les Bleuets

Le sans-faute continue pour l'équipe de France Espoirs. Les Bleuets, déjà qualifiés pour la phase finale de l'Euro Espoirs 2019, ont signé leur neuvième victoire en neuf matches avec un succès maîtrisé face au Luxembourg (2-0) à Strasbourg. Houssem Aouar, après un travail remarquable de Marcus Coco, et Jonathan Bamba ont inscrit les deux buts de l'équipe de Sylvain Ripoll, qui recevra la Slovénie à Dijon le 16 octobre prochain pour tenter de boucler leur campagne de qualification avec un dix sur dix.

3. Football - Matches amicaux : l'Angleterre a galéré, le Brésil a déroulé

Vous l'aurez compris, il y avait surtout du foot hier soir. Même si la manière n'y était pas vraiment, l'Angleterre a réagi après sa défaite face à l'Espagne en s'imposant devant la Suisse grâce à un but de Marcus Rashford (1-0). Le Brésil n'a fait qu'une bouchée du Salvador (5-0) avec un doublé de Richarlison, pour sa première titularisation sous le maillot auriverde, et des buts des Parisiens Neymar, sur penalty, et Marquinhos. Sans Lionel Messi, l'Argentine a décroché un nul face à la Colombie (0-0) tandis que les Etats-Unis ont pris le dessus sur le Mexique (1-0).

Cyclisme - Mondiaux sur route : Alejandro Valverde, actuel dauphin de Simon Yates sur la Vuelta, fait partie de la pré-sélection de l'Espagne pour la course en ligne à Innsbruck fin septembre.

Tennis - Coupe Davis : L'arbitre portugais Carlos Ramos officiera lors de la demi-finale entre les Etats-Unis et la Croatie, moins d'une semaine après son altercation avec Serena Williams en finale de l'US Open.

Tennis - WTA Québec. Déception pour Lucie Safarova. La Tchèque, tête de série numéro 6, a été éliminée dès le 1er tour par la Tunisienne Ons Jabeur, 116e mondiale, en trois sets (7-6, 3-6, 7-5).

Football : L'ancien Parisien Lucas Moura a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir affiché son soutien à Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite en tête des intentions de vote pour la présidentielle d'octobre au Brésil.

Pour Jean-Baptiste Lafond, Perpignan, Agen et Grenoble sont condamnés à disputer un championnat à trois pour ne pas descendre en Pro D2. Une situation inégalitaire que notre consultant déplore, mais qui devrait perdurer.

Vidéo - Lafond : "Dans ce Top 14, il y a onze Lamborghini... et trois Clio" 04:07

1. Volley-ball - Championnat du monde : les Bleus entrent en lice

C'est le grand jour pour l'équipe de France. Les Bleus débutent leur Mondial par un duel face à la Chine, qui reste sur une victoire face aux Français en juin lors de la Ligue mondiale. Début de la rencontre programmé à 13h.

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : tous contre Yates

Après avoir réalisé une bonne opération sur le chrono mardi, Simon Yates sera attaqué sur la 17e étape, un tracé de 157 kilomètres sur les routes basques avec une arrivée au sommet du Balcon de Bizkaia. Le Britannique devra cravacher pour conserver son maillot de leader, convoité par Alejandro Valverde, Nairo Quintana ou encore Steven Kruijswijk, sur une dernière montée relativement courte (7,3 kilomètres), mais raide, avec une pente moyenne de 9% et un passage à 23%. La course sera à suivre en direct sur Eurosport à partir de 13h30.

Vidéo - Le profil de la 17e étape : Nouvelle bataille en vue sur le Balcon de Bizkaia 00:24

3. Football - Ligue des champions féminine : l'OL et le PSG sur le pont

Coup d'envoi des 16es de finale aller ce mercredi. Les Lyonnaises, tenantes du titre, seront en déplacement en Norvège face à Avaldsnes IL (18h00) tandis que les Parisiennes joueront en Autriche facce au SKN Sankt Pölten (19h10).