C'est un changement sémantique qui ne saute pas aux yeux, même si les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué ce matin : durant les semaines à venir et avec l'espoir que cela dure le moins longtemps possible "L'actu sur un plateau" va laisser sa place au "Plateau du jour". Parce que, vous le savez aussi bien que nous, l'actualité sportive a mis la flèche et le monde tourne désormais autour d'enjeux qui dépassent de très loin les terrains de sport.

Néanmoins, la mission d'Eurosport reste la même : vous informer au quotidien en vous offrant les contenus les plus pertinents, vous divertir et égayer vos journées, également, dans la mesure du possible. C'est l'objectif que s'est donné l'ensemble de la rédaction.

Le Plateau en sera l'un des relais. Vous y trouverez, comme toujours, ce qu'il faut savoir dans l'actualité du sport mais aussi, et surtout, ce que les membres de la rédaction vous concoctent : Articles, vidéos, dossiers, longs formats et rendez-vous interactifs. Tout ce qui est en notre maigre pouvoir pour vous encourager à rester chez vous et prendre soin de vos proches et de votre santé.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - GP de Monaco : la course finalement annulée

Pour la première fois depuis 1954, le Grand Prix de Monaco ne figurera pas au calendrier de la saison de F1. Reportée dans un premier temps, la course, initialement prévue le 24 mai prochain, a finalement été annulé par l'Automobile Club de Monaco. "La situation n'est plus objectivement maîtrisable", a expliqué l'organisateur d'une épreuve particulièrement délicate à mettre en place sur un circuit urbain dans les conditions sanitaires actuelles. Il faudra donc patienter jusqu'à l'année prochaine pour voir la 78e édition du GP de Monaco.

Vidéo - Boullier sur les pilotes de F1 : "Ils passent leur temps sur des Playstation améliorées" 01:10

2. Football - Ligue 1 : Le championnat jusqu'au 20 juillet ?

Noël Le Gräet n'exclut pas de mordre largement dans le mois de juillet pour que la saison 2019-20, actuellement suspendue en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, puisse aller à son terme. Dans une interview accordée à L'Equipe, le président de la FFF a indiqué qu'il envisageait cette possibilité à laquelle Didier Quillot, directeur général de la LFP, semble lui aussi adhérer. "J'attends les conclusions du groupe de travail mis en place par l'UEFA sur le calendrier", a-t-il cependant prévenu.

President of the French League Federation Noel Le Graet during the General Meeting of the French football federation on June 8, 2019 in ParisGetty Images

3. Jeux Olympiques : La flamme est à Tokyo

La flamme olympique est arrivée vendredi au Japon, où l'accueil festif prévu a été réduit à sa plus simple expression en raison de la pandémie de coronavirus, qui jette le doute sur la tenue même des Jeux de Tokyo cet été. Elle a atterri sur la base aérienne de Matsushima, dans le nord-est du pays. La région a été spécialement choisie pour symboliser la reconstruction des zones dévastées par le gigantesque tsunami du 11 mars 2011, suivi de l'accident nucléaire de Fukushima. Il serait "prématuré" de reporter les JO, a par ailleurs affirmé dans un entretien avec le New York Times le président du Comité international olympique, Thomas Bach.

Mais aussi…

Football - Ligue 1 : L'attaquant du PSG Edinson Cavani est arrivé en Uruguay et doit rejoindre sa ville natale de Salto, où il devra rester en quarantaine, alors que les compétitions sont interrompues en France.

Volleyball : La star de l'équipe de France de volley Earvin Ngapeth, qui évolue dans le club russe de Kazan, a annoncé être hospitalisé en raison du nouveau coronavirus, dans un post sur Instagram.

Football - Ligue 1 : L'Olympique lyonnais a annoncé apporter un soutien financier de 300.000 euros à la lutte contre la pandémie de coronavirus en France par l'intermédiaire de sa fondation, OL Fondation.

Basketball - NBA : L'arrière de Boston, Marcus Smart, ainsi que deux joueurs des LA Lakers dont l'identité n'a pas été révélée et trois membres du staff de Philadelphie ont été testés positifs au coronavirus Covid-19.

Football - Coupe du monde 2022 : La conférence sud-américaine (Conmebol) a annoncé qu'elle allait demander à la FIFA de reporter jusqu'en septembre le début des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Et encore…

Le problème avec Lionel Messi, c'est que tout semble trop facile…

… Et pour Trae Young, c'est le cas aussi

Vidéo - Young a réglé la mire depuis le All-Star week-end : son drôle de concours de "tirs à 3 points" 01:06

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'avenir de Pogba encore en débat ? Raiola rallume la flamme 02:21

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Podcast - Seconde Vie : "Raphaël Poirée avait choisi Martin Fourcade pour filleul"

Une vie de champion, ça ne dure pas éternellement. Parce qu’ils deviennent un jour de jeunes retraités, ils doivent s’inventer une autre vie. Dans Seconde Vie, le nouveau podcast d’Eurosport, les anciens sportifs de haut niveau vous racontent leurs nouvelles expériences professionnelles et leurs défis personnels. Dans ce premier numéro, Sébastien Foucras, ancien vainqueur de la Coupe du monde de saut acrobatique, évoque quelques souvenirs savoureux.

Seconde Vie - Sébastien FoucrasEurosport

2. Football - Mercato : Le défi qui attend les cellules de recrutement

Championnats à l'arrêt, confinement total… Pas simple de dénicher les futures pépites du ballon rond dans ces conditions. Johann Crochet vous explique comment les cellules de recrutement doivent s'adapter face aux incertitudes économiques et sportives, à l'impossibilité de voyager et d'assister à des matches.

3. Football : Des championnats sans vainqueurs ? Certainement pas !

L'idée de geler les classements des championnats actuellement suspendus en cas d'annulation de la saison ne plaît pas à tout le monde. Mais pour notre journaliste Martin Mosnier, il serait injuste de ne pas récompenser ce qui le méritent. Explications.