GP du Japon, Bleus en mission et show à Shanghai : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - GP du Japon : La qualification reportée à dimanche matin

Après la Coupe du monde de rugby, le Grand Prix du Japon sera lui aussi impacté par le passage du typhon Hagibis. La programmation du samedi a été totalement bouleversée. Les organisateurs ont annoncé l'annulation de la troisième séance d'essais libres et le report de la qualification au dimanche matin. Ce report est conditionné à la météo dimanche matin sur le circuit de Suzuka, de fortes rafales de vent étant encore attendues. Si elle ne permet pas la tenue de la qualification, le résultat des Libres 2 établira la grille de départ. La course reste programmée à 14h10 (07h10 heure française) dimanche. Sur la piste, Mercedes a dominé la première séance d'essais libres.

2. Football - Qualifications Euro 2020 : La Belgique cartonne, Depay sauve les Pays-Bas

La Belgique a été sans pitié. Les Diables Rouges ont passé un cinglant 9-0 à Saint-Marin et assuré ainsi leur qualification pour la phase finale. C'était plus compliqué pour les Pays-Bas. Menés par l'Irlande du Nord à un quart d'heure de la fin, les Néerlandais s'en sont remis à Memphis Depay, auteur d'un doublé, pour renverser la situation et signer un succès assuré par un dernier but de Luuk de Jong (3-1). Une victoire qui permet aux Oranje de prendre la première place du groupe C avec le même nombre de points que l'Allemagne et leurs adversaires du soir.

3. Basket - Euroligue : Après l'Olympiakos, l'ASVEL s'offre le Pana

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'ASVEL. Vainqueur de l'Olympiakos (82-63) la semaines passée, Villeurbanne a signé une remontée extraordinaire pour faire tomber le deuxième géant grec, le Panathinaïkos, au terme d'une rencontre riche en suspense à l'Astroballe (79-78). Même si le Pana, sextuple champion d'Europe, n'a plus participé au Final Four de la compétition depuis 2012, cela reste une performance de taille du club rhodanien.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualification Euro Espoirs : Les Bleuets ont bien entamé leur campagne avec une large victoire face à l'Azerbaïdjan (5-0). Odsonne Edouard a signé un doublé et Houssem Aouar a brillé.

Tennis - WTA Linz : Pas de quart de finale pour Alizé Cornet. La Française a dû abandonner dans le deuxième set du match qui l'opposait à la Lettone Jelena Ostapenko (7-5, 4-1 ab.).

Handball - Starligue : Vainqueur de Chambéry (32-29), le PSG est désormais invaincu depuis 50 matches à domicile et a égalé le record établi par Montpellier entre 2001 et 2003.

Rugby - Coupe du monde : L'équipe néo-zélandaise a réfuté tout traitement de faveur après avoir été mise en cause par les Italiens mécontents de l'annulation de leur match pour cause de typhon.

La vidéo de rattrapage

Si Zinedine Zidane a donné sa préférence à Paul Pogba, le board du Real Madrid a prévu, lui, de renforcer son milieu de terrain avec un autre cador européen. Et ce, dès cet hiver. Voici le Mercato Buzz.

Vidéo - Oubliez Pogba, le Real a enfin trouvé sa future star dans l'entrejeu 02:06

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : L'heure de sortir le grand jeu pour les Bleus

L'équipe de France aborde un tournant dans ces éliminatoires avec un déplacement en Islande. Paul Pogba, Hugo Lloris et Kylian Mbappé absents, Steve Mandanda, Corentin Tolisso et Kingsley Coman devront confirmer les belles dispositions des habituelles "réservistes" tricolores pour ramener une victoire de Reykjavik. Coup d'envoi à 20h45. Dans l'autre affiche de ce groupe H, la Turquie, actuellement en tête devant les Bleus à la différence particulière, recevra l'Albanie (20h45). À suivre aussi, République tchèque - Angleterre (20h45) et Portugal - Luxembourg (20h45).

Vidéo - Tolisso : "Le Corentin d’avant la blessure était encore meilleur" 04:13

2. Tennis - Masters Shanghai : Un beau programme pour les quarts

La journée s'annonce spectaculaire sur les courts de Shanghai. Le Russe Daniil Medvedev et l'Italien Fabio Fognini (06h30) ouvriront le bal des quarts de finale avant deux duels particulièrement attendus : Novak Djokovic face à Stefanis Tstsipas (08h00) et Roger Federer face à Alexander Zverev (12h30). Le dernier quart mettra aux prises l'Italien Matteo Berrettini à l'Autrichien Dominic Thiem. Et toutes ces rencontres sont à suivre en direct sur Eurosport.

Roger Federer à Shanghaï en 2019Getty Images

3. Rugby - Coupe du monde : Formalité pour l'Australie ?

Les Australiens bouclent leur phase de poules avec un match face à la Géorgie. Un adversaire qui ne devrait pas pose trop de problèmes aux Wallabies, qui ont bien réagi après leur défaite face au Pays de Galles (43-14) avec un succès contre l'Uruguay (45-10). Coup d'envoi à 12h15.