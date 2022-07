CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Tudor, le choix de Longoria ?

Selon L'Equipe , le prochain entraîneur de l'OM pourrait être Igor Tudor. Le technicien croate de 44 ans, qui s'était notamment illustré du côté de la Juventus Turin du temps où il était joueur, était sur le banc de l'Hellas Vérone, qui a terminé 9e de Serie A la saison passée. Libre depuis son départ de Vérone, l'ancien défenseur international croate, ancien adjoint à la Juve, aurait la préférence de Pablo Longoria et est en pole pour s'installer sur le banc olympien, d'après le quotidien.

2. Basket, NBA : Gobert change de franchise

La free agency était déjà partie sur de solides bases, voilà désormais Rudy Gobert comme un de ses principaux animateurs. Le pivot de l'équipe de France a été transféré par sa franchise de toujours, le Utah Jazz, à Minnesota ce vendredi a annoncé Adrian Wojnarowski. Il y formera une paire intérieure intrigante avec Karl-Anthony Towns, au sein d'une équipe jeune et ambitieuse.

3. Football, Euro 2022 : Les Bleues cartonnent en amical

L'équipe de France a fait le plein de confiance avant de disputer l'Euro. Pour leur dernier match de préparation, les Bleues ont passé un carton à une faible équipe du Viêt Nam (7-0) vendredi à Orléans, avec notamment un doublé de Kadidiatou Diani. Les Tricolores débuteront leur tournoi face à l'Italie le dimanche 10 juillet.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L2 : C'est un soulagement en Gironde. Bordeaux, relégué en National le 14 juin par la DNCG, a trouvé un accord avec ses créanciers américains King Street et Fortress quatre jours avant son passage devant la commission d'appel de l'instance de contrôle, a-t-on appris vendredi soir dans l'entourage du club.

Golf, PGA Tour : J.T. Poston a rendu une carte de 65, soit six coups sous le par et maintient ainsi une avance de quatre coups, à l'issue du second tour, en tête du John Deere Classic.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Tout le monde attendait Filippo Ganna, Wout van Aert, pourquoi pas Tadej Pogacar... Le premier maillot jaune de la Grande Boucle 2022 se nomme Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), vainqueur d'un chrono disputé sous la pluie pour commencer, ce qui a peut-être influé sur le résultat final. Pogacar est le meilleur des favoris avec huit secondes d'avance sur Vingegaard et neuf sur Roglic.

Et Lampaert réalisa : son émotion en images

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme - Tour de France : Le Grand Belt, ponts des frissons

Après le contre-la-montre qui a lancé cette édition du Tour de France avec une première surprise, les coureurs ont intérêt à rester sur leurs gardes pour cette deuxième étape. Le double pont du Grand Belt samedi et ses 18 kilomètres au-dessus de la mer promettent une journée de tension dans le peloton, y compris pour Tadej Pogacar, déjà piégé par le vent en 2020.

Le profil de la 2e étape : Gare au vent !

2. Formule 1, Grand Prix de Grande-Bretagne : Hamilton peut-il s'en sortir ?

Sur le mythique tracé de Silverstone, Lewis Hamilton va-t-il pouvoir montrer un autre visage ce weekend ? Les essais ont laissé entrevoir quelques promesses. Les qualifications (16h00) vont permettre de se faire une idée plus claire sur la question.

3. Tennis, Wimbledon : Des Bleus sur le pont, Nadal aussi et le choc Kyrgios-Tsitsipas

Ce samedi, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Harmony Tan vont tenter d'imiter Caroline Garcia en passant en deuxième semaine. Si Cornet aura fort à faire face à Iga Swiatek, Katie Boulter et Botic van de Zandschulp attendent eux Tan et Gasquet. Les matches Rafael Nadal - Lorenzo Sonego et Nick Kyrgios – Stefanos Tsitsipas seront aussi à suivre avec attention.

Rugby, Test Match : Le XV de France face au défi japonais

Le XV de France, largement remanié et fortement rajeuni, lance sa tournée au Japon à 8h00, avec la possibilité d'établir un record de victoires consécutives. Les Bleus, N.2 mondiaux et vainqueurs du Tournoi des VI nations, feront face à un double défi: le Japon, leur adversaire qu'ils affrontent pour la première fois depuis que Fabien Galthié a pris les commandes de l'équipe, ainsi que la chaleur et l'humidité, qui auront forcément un impact sur le jeu.

Et aussi

(Avec AFP)

