Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - 6 Nations : Patrons, ces Bleus

L'apothéose. Vainqueur de l'Angleterre (25-13) , le XV de France a mis fin à une disette de 12 ans en réussissant le dixième Grand Chelem de son histoire. Un juste récompense pour les Bleus, qui n'ont cessé de progresser ces dernières années, mais aussi une étape importante avant le Mondial 2023 à domicile. Fickou, Cros et Dupont ont inscrit les trois essais.

La joie d'Antoine Dupont et des Bleus avec le trophée des Six Nations 2022 Crédit: Imago

2. Football - Ligue 1 : Lille remporte un match sous tension

C'était un bras de fer. Un vrai. Au bout d'une rencontre âpre et disputée entre deux équipes visant les places européennes, le LOSC s'est imposé sur la pelouse de Nantes (0-1) dans le cadre de la 29e journée. Les Dogues sont provisoirement 6es, les Canaris, 8es. André Onana a marqué et Timothy Weah a été expulsé.

3. Tennis - Indian Wells : Et à la fin, c'est quand même Nadal qui gagne

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Les Los Angeles Lakers ont une nouvelle fois dû s'incliner, face à Washington (127-119) malgré la belle prestation de LeBron James (38 points, 10 rebonds, 6 passes). Les Hornets ont surclassé Dallas (129-108) et Cleveland s'est payé Detroit (113-109).

Football - Serie A : L'AC Milan mène plus que jamais la course au titre en Italie après : L'AC Milan mène plus que jamais la course au titre en Italie après sa courte victoire à Cagliari (0-1) décrochée grâce à un joli but d'Ismaël Bennacer.

Le grand moment

Et les Bleus exultèrent...

Le moment inquiétant

Marc Marquez a de nouveau subi une chute effroyable lors du warm up. Après s'être difficilement relevé de lui-même, l'Espagnol a été héliporté à l'hôpital. Et déclaré inapte pour la course (8h00).

La vidéo de rattrapage

Pour s'imposer à Milan-Sanremo, Matej Mohoric a pris tous les risques et fait parler ses incroyables qualités de descendeur dans la descente du Poggio. Personne n'a pu le suivre.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Méribel : Pour qui les derniers petits globes ?

Dernier jour. Deux petits globes vont être distribués ce dimanche. Celui du géant dames, que Tessa Worley peut s'adjuger pour la deuxième fois de sa carrière puisqu'elle n'accuse que cinq petits points de retard sur Sara Hector. Chez les hommes, ils sont encore nombreux à pouvoir prétendre à la récompense en slalom. A suivre sur Eurosport à partir de 9h00.

2. Biathlon - Holmenkollen : Carton plein pour les Bleu(e)s ?

Les Français(es) peuvent encore finir en trombe. Vainqueur du général, Quentin Fillon Maillet vise aussi un troisième petit globe sur la mass-start. Chez les dames, elles sont trois à être placées pour rafler la mise : Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon. A suivre sur Eurosport à partir de 12h50 pour les dames et 15h00 pour les messieurs.

3. Football - Ligue 1 : Un choc pour commencer, un choc pour finir

Deux très grosses affiches à suivre lors de cette 29e journée. Encore sonné par son élimination en huitième de finale de Ligue des champions, le PSG se rend à Monaco (13h00), fraîchement éliminé par Braga en C3. En soirée (20h45), Marseille, 2e avec 50 points, reçoit Nice, 3e avec… 50 points.

4. Formule 1 - Grand Prix de Bahreïn : Leclerc - Verstappen, acte I

123 millièmes. C'est tout ce qui a séparé Charles Leclerc (Ferrari), poleman à Sakhir, du champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull). Avec Carlos Sainz également dans le coup, la lutte pour la première victoire de la saison promet d'être acharnée. Extinction des feux à 16h00.

5. Football - Liga : Real Madrid - Barcelone, alléchant Clasico

C'est un Clasico qui ne chamboulera pas le classement de Liga. Mais qui pourrait tout de même être riche en enseignement. Parce que le Real Madrid, confortablement installé en tête, va devoir trouver des solutions sans son meilleur joueur, Karim Benzema. Mais aussi parce que le Barça, revenu sur le podium, a fait de gros progrès dans le jeu ces dernières semaines. Coup d'envoi à 21h00.

6. Rugby - Top 14 : Toulouse n'a pas le choix

Sacré défi pour le Stade Toulousain. Privé de ses internationaux et notamment de sa charnière Dupont-Ntamack, les Rouge et Noir doivent absolument l'emporter face au leader montpelliérain pour revenir dans le Top 6. Début du match à 21h05.

