Grand Chelem, finale, bronze, Kitzbühel : l'actu sur un plateau du 27 janvier

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Herbert – Mahut au firmament

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut rentrent dans l'histoire du tennis ! La paire tricolore a remporté l'Open d'Australie en double en battant Henri Kotninen et John Peers (6-4, 7-6 [1]) dimanche. Une finale parfaitement maîtrisée pour un exploit grandiose : remporter un Grand Chelem dans leur carrière, avec le quatrième et dernier Majeur qui manquait à leur collection. Ils deviennent ainsi la huitième paire à réussir un pareil exploit dans toute l'histoire de la balle jaune.

2. Football – Ligue 1 : de mal en pis pour l'ASM

Déjà bien embourbé dans la crise, l'AS Monaco s'est un peu plus enfoncé en s'inclinant 2-0 à Dijon, un de ses principaux adversaires pour le maintien. Dans la course à l'Europe, Strasbourg a continué sur sa belle dynamique en battant Bordeaux à la dernière minute (1-0), pendant que Nice dominait Nîmes (2-0). Guingamp reste dernier après s'être incliné face à Reims (0-1). Une des rares consolations du soir pour Monaco…

3. Rugby – Top 14 : Lyon s'accroche à la tête, pas le Racing

Dans le choc de ce samedi, le LOU a fait fort en surclassant le Racing 92 (32-11) à Lyon. Grâce à trois essais, les hommes de Pierre Mignoni restent dans le haut du tableau, quatrièmes à deux points de La Rochelle, vainqueur au forceps de Montpellier samedi. Ce revers complique en revanche la tâche des Racingmen, bien partis en Coupe d'Europe mais désormais seulement 7es du championnat.

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : À San Siro, les gardiens de l'AC Milan et du Napoli ont brillé et les buteurs sont restés muets, samedi soir. Pour un nul 0-0 qui ne fait avancer ni les Lombards ni les Campaniens.

Basketball – NBA : Le double champion en titre Golden State a aligné une dixième victoire consécutive en terrassant Boston dans sa salle, au terme d'un match spectaculaire et indécis jusqu'au bout (115-111) samedi. Memphis, qui n'avait plus gagné depuis le 9 janvier, a profité de la visite d'Indiana, orphelin de son arrière et meilleur marqueur Victor Oladipo, pour renouer avec la victoire (106-103).

Football – Ligue 1 : Jean-Pierre Rivère a vécu face à Nîmes (victoire 2-0) son "dernier match" en tant que président de l'OGC Nice, un club à qui il "souhaite le meilleur". "Je resterai actionnaire à hauteur de 20% en vue de la cession ultérieure dans le cadre d'un accord modifié en fin de saison passée", a encore dit le futur ex-dirigeant niçois.

Ski de bosses – Coupe du monde : La championne olympique de bosses Perrine Laffont a remporté samedi sa 2e victoire de la saison en Coupe du monde à Mont Tremblant. Il s'agit du 6e podium en autant d'épreuves pour Laffont, qui survole la Coupe du monde de la spécialité dont elle avait déjà gagné le Globe de cristal l'année dernière.

Football – Coupe du la Ligue portugaise : Le Sporting Portugal a remporté sa deuxième Coupe de la Ligue consécutive face au FC Porto, 3 tirs au but à 1, les deux équipes n'étant pas parvenues à se départager (1-1) à l'issue de la finale samedi soir à Braga.

Patinage artistique - Championnat d'Europe : Pour sa dernière compétition internationale, Javier Fernandez a décroché un septième titre européen consécutif sur la glace de Minsk.

Cyclisme – Tropicale Amissa Bongo : L'Allemand André Greipel a remporté samedi sa première étape et est troisième du classement général, toujours dominé par l'Italien Niccolo Bonifazio après cette 6e et avant-dernière étape de 110 kilomètres au Gabon.

Formule E – ePrix de Santiago : Le Britannique Sam Bird (Envision) a remporté le ePrix de Santiago en résistant jusqu'au bout samedi à l'Allemand Pascal Wehrlein, très pressant, dans une course assez désastreuse pour les quatre précédents champions du monde de la spécialité.

Football – FA Cup : Mené 1-0 puis 2-1 par Everton, Millwall s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe d'Angleterre en l'emportant 3-2. Murray Wallace a offert la qualification aux pensionnaires de Championship, la deuxième division, au bout des arrêts de jeu (90e+4).

Football – Bundesliga : Avec un nul (2-2) à Brême, Francfort s'est provisoirement emparé samedi de la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, au détriment de Leipzig qui joue dimanche, en clôture de la 19e journée.

Golf – Farmers Insurance Open : L'Anglais Justin Rose a conservé ses trois coups d'avance en tête samedi lors du 3e tour, qui n'a pas permis à l'Américain Tiger Woods de se rapprocher des meilleurs.

Patinage artistique – Championnat des Etats-Unis : Nathan Chen, champion du monde en titre de patinage artistique, a réussi comme attendu le meilleur programme court samedi à Detroit.

La vidéo de rattrapage : le record de Papadakis - Cizeron

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Open d'Australie : Djokovic – Nadal, la finale de rêve (à partir de 9h30)

2. Ski – Entre derniers frissons à Kitzbühel, et spectacle à Garmisch – Partenkirchen (à partir de 11h30)

3. Football – Ligue 1 : le PSG devra faire sans ses absents, l'OL doit rester dans le bon tempo (à partir de 15h00)

4. Handball – Championnat du monde : le bronze, pour continuer la tradition bleue (14h30)

5. Biathlon – Anterselva : les Bleus veulent poursuivre leur beau week-end (à partir de 12h45)

6. Rugby – Top 14 : Toulon toujours plus en danger (à partir de 12h30)

7. Football étranger : Barça, Real, Bayern, Juve, Chelsea… Les gros veulent sortir les msucles (à partir de 12h00)