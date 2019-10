Grand Di Maria, quarts de gala, première pour Garcia : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Di Maria brille, Nice ne digère pas

La Ligue 1 vous avait manqué ? Elle nous a offert du spectacle vendredi soir, en ouverture de la 10e journée. Le PSG s'est nettement imposé à Nice (1-4) pour prendre provisoirement cinq points d'avance sur Nantes en tête du classement. Angel Di Maria s'est offert un superbe doublé en première période avant que Nice ne réduise le score à la 67e minute. Mais Wylan Cyprien (74e) et Christophe Hérelle (76e) ont vu rouge presque dans la foulée et le Gym n'a pas digéré l'arbitrage de François Letexier.

2. Tennis – ATP Anvers : Humbert poursuit sur sa lancée

Vainqueur surprise de David Goffin jeudi, Ugo Humbert se sent visiblement bien en Belgique. Le Français s'est offert un deuxième Top 20, vendredi soir, en battant l'Argentin Guido Pella en trois sets accrochés (5-7, 6-4, 6-4). Le 70e joueur mondial affrontera Andy Murray samedi, pour une place en finale. Ce sera sa troisième demi-finale de l'année après Marseille et Newport.

3. Cyclisme sur piste – Championnats d'Europe : Benjamin Thomas sacré

Champion du monde en 2017, Benjamin Thomas (Groupama FDJ) a réalisé un superbe doublé en décrochant vendredi soir, à Apeldoorn, le titre de champion d'Europe de l'omnium. Le Français a devancé, avec 173 points, le Danois Lasse Norman Hansen (162 pts) et le Britannique Oliver Wood (149). De très bon augure avant les JO de Tokyo, dont il sera assurément le grand favori. C'est la deuxième médaille française aux Pays-Bas, après celle de bronze décrochée mercredi lors de la vitesse par équipes.

Tennis - ATP Moscou : Le Français Jérémy Chardy a cédé en trois sets face à la tête de série n°3 Marin Cilic (6-4, 4-6, 7-6), qui va disputer sa première demi-finale de l'année sur le circuit.

Surf - Tokyo 2020 : Le Français Jérémy Florès s'est qualifié pour les JO lors de l'avant-dernière étape du Championship Tour (CT).

Rugby - Pro D2 : Perpignan a déroulé contre Mont-de-Marsan (44-17) pour revenir provisoirement à égalité de Grenoble en tête du classement.

Football - Ligue 2 : Au terme d'une soirée d'une tristesse rare (cinq buts en huit matchs, cinq matchs sans buts), le Paris FC a quitté la dernière place en s'imposant à Châteauroux (0-1). Sochaux, 3e, n'a de son côté pas pu s'imposer à Chambly (0-0).

Football - Bundesliga : Le Bayer Leverkusen a nettement chuté sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (3-0), désormais à égalité de points (14) avec sa victime de vendredi soir, à la septième place.

Basketball - Jeep Elite : Châlons-Reims s'est imposé face à Nanterre (98-91) lors de la cinquième journée. Le Portel a de son côté dominé Roanne (79-69) alors que Chalon-sur-Saône est allé chercher un succès sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (63-64).

1. Rugby - Coupe du Monde : Les choses sérieuses commencent

Ce samedi sonne le début de la phase finale de ce Mondial de rugby, avec deux affiches alléchantes entre d'une part l'Angleterre et l'Australie (9h15) et de l'autre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande (12h15). Les Blacks font toujours office de favoris après avoir assumé leur statut en phase de groupes (trois matchs, trois victoires). En face, le XV du trèfle est condamné à l'exploit mais a battu son adversaire du jour lors de deux de leurs trois dernières confrontations. De son côté, l'Australie, pas impressionnante en poules, sera opposée à un XV de la Rose qu'elle ne parvient plus à battre.

2. Football - Ligue 1 : Première de Rudi Garcia avec l'OL

Sa nomination a fait beaucoup parler mais désormais, place au terrain. Rudi Garcia, nouveau coach de l'Olympique Lyonnais, dirigera pour la première fois les Gones face à Dijon (17h30), dans un climat qui s'annonce hostile à domicile. Son étiquette d'ancien Marseillais ne l'aidant pas, l'ex-coach de la Roma n'a d'autre choix que de décrocher une première victoire ce samedi, alors que l'OL n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 16 août contre Angers et pointe à une inquiétante 14e place.

3. Tennis – ATP Anvers et Moscou : Humbert et Mannarino pour une place en finale

Après ses belles performances de la semaine, Ugo Humbert veut confirmer à Anvers et croisera la route d'un certain Andy Murray en demi-finale (à partir de 17h00). Engagé de son côté à Moscou, Adrian Mannarino visera également une finale face à l'Italien Andreas Seppi (à partir de 16h00).

4. Moto GP - Grand Prix du Japon : Place aux qualifs

Alors que Fabio Quartararo (Yamaha SRT) a réalisé vendredi le meilleur temps combiné des deux premières séances d'essais libres, place aux qualifications de cette 15e épreuve du championnat du monde. Le Français tentera de décrocher une cinquième pole position cette saison après avoir devancé vendredi les Espagnols Maverick Vinales, sur une Yamaha d'usine, et Marc Marquez (Honda).