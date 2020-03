Grand Prix annulé, joueur et entraîneur contaminés, sport à l’arrêt : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 : Le Grand Prix d’Australie annulé

Cela semblait inévitable et les organisateurs ont fini par trancher : le GP d’Australie n’aura pas lieu. La Formule 1, la FIA et les organisateurs du GP, l'Australian Grand Prix Corporation ont annoncé la nouvelle tard dans la soirée jeudi via un communiqué. Le début du Championnat du monde 2020 se fera à Bahreïn la semaine prochaine à huis clos, sauf nouveau report.

2. Premier League : Arteta et Hudson-Onoi contaminés, le championnat en alerte

Jusqu’en début de soirée jeudi, la Premier League devait se jouer normalement ce week-end. Les autorités vont sûrement devoir prendre une autre décision. Chelsea a annoncé dans la nuit que son jeune joueur Callum Hudson-Onoi (19 ans) avait été testé positif au coronavirus COVID-19 et que l’intégralité de l’effectif était mis en quarantaine. De même pour Arsenal, qui a annoncé la contamination de son entraîneur Mikel Arteta. La rencontre Brighton-Arsenal a d’ores et déjà été reportée. Les dirigeants du championnat d'Angleterre ont appelé à une réunion d'urgence jeudi soir. Elle se tiendra dans la journée de vendredi.

3. Golf : le Players Championship est annulé

Alors que la première journée s’était déroulée à huis clos, le circuit nord-américain (PGA) a annoncé dans la nuit l’annulation du Players Championship. Tous les tournois sont suspendus pour les trois prochaines semaines. Pour le moment, le rendez-vous de golf maintenu est le Masters d’Augusta.

Le Players Championship prend fin

4. Football : la FFF suspend toutes ses compétitions, la LFP devrait suivre

Quelques heures après l’allocution d’Emmanuel Macron, la Fédération française de football a décidé de suspendre l’intégralité de ses compétitions. Vendredi matin, la LFP se réunit à 10 heures pour prendre une décision sur le maintien ou non de ses compétitions. Et selon RMC Sport, l’instance devrait s’aligner sur le choix fait par la FFF.

Football - Europa League : Malgré le report des rencontres Inter-Getafe et Sevile-Roma, le reste des 8es de finale aller de l’Europa League se disputaient jeudi soir. Manchester United s’est baladé sur la pelouse de LASK (0-5) tandis que Leverkusen a pris une belle option sur la qualification en s’imposant face aux Rangers en Ecosse (1-3).

Basketball - NBA : Le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré jeudi que la suspension de la saison, décidée jeudi à cause du nouveau coronavirus, pourrait durer "au moins trente jours", sans écarter l'hypothèse qu'elle puisse ne "pas reprendre".

Handball : La FFHB (Fédération française de Handball) a annoncé jeudi soir via un communiqué sa décision de suspendre l’intégralité de ses compétitions jusqu’au 5 avril prochain.

Volleyball : Comme pour le Handball, la FFVB (fédération française de volleyball) a décidé jeudi de suspendre ses compétitions jusqu’au 5 avril inclus.

Football - Coronavirus : Par mesure de précaution, le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy a été mis en quarantaine. Un membre de sa famille est suspecté d’être positif au coronavirus.

1. Cyclisme - Paris-Nice : Une 6e étape sur 161,5 kilomètres

La 6e étape de la course traverse le Vaucluse vendredi. Les coureurs feront face à une successions de cols et côtes entre Sorgues et Apt. Par mesure de précaution, le public ne pourra pas approcher les cyclistes au départ et à l’arrivée de la course. Le départ est d’ailleurs prévu à 12h10 et l’étape est à suivre sur Eurosport.

2. Biathlon - Kontiolahti : Sprint dames et avant-dernière course

La dernière étape de la Coupe du Monde, prévue à Oslo en Norvège, étant annulée, le sprint dames de de Kontiolahti est donc l’avant-dernière course de la saison. L’occasion pour Denise Herrmann notamment de prendre quelques points au classement, toujours mené par l’Italienne Dorothea Wierer.