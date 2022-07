1. Football - Euro 2022 : Les Bleues tiennent leur demie

OM, Mayer, chrono de fou, chrono du Tour et quart des Bleues : l’actu sur un plateau

2. Athlétisme - Mondiaux : Canada et Etats-Unis titrés, Mayer peut espérer

Surprise, surprise. Samedi à Eugene, dans la nuit de samedi à dimanche chez "nous", les relais 4x100m féminin et masculin n'ont pas été remportés, respectivement, par la Jamaïque et les Etats-Unis. Les "US" ont gagné, côté dames . Le Canada a triomphé, côté messieurs. Les Français ont seulement pris la 8e place. Kevin Mayer, quant à lui, est 6e après cinq épreuves d'un décathlon qui a perdu son favori, Damian Warner.