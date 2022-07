Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux d'Eugene : Jusqu'où ira Duplantis ?

Qui arrêtera Armand Duplantis ? Ce dimanche, le Suédois a signé un nouveau record du monde du saut à la perche. Un record porté à 6,21 mètres, pour améliorer, d'un petit centimètre, l'ancien record du monde qui lui appartenait déjà, et cela depuis le mois de mars dernier, du côté de Belgrade. C'est la cinquième fois qu'il bat un record du monde du saut à la perche, la troisième fois cette année.

Duplantis Crédit: Getty Images

2. Athlétisme - Mondiaux : Mayer en or pour la deuxième fois

Ce n"était pas gagné, mais il l'a fait. Après 2017, Kevin Mayer est de nouveau sur le toit du monde. Ce dimanche, le Français a remporté son deuxième titre de champion du monde du décathlon, du côté des Mondiaux, qui se déroulent à Eugene, dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis. Au bout des dix épreuves, le Français a devancé, sur le podium, le Canadien Pierce Lepage et l'Américain Zachery Ziemek, avec un total de 8816 points, contre 8701 et 8676 pour ses deux poursuivants.

Kevin Mayer hurle sa satisfaction, lors du saut en hauteur - Décathlon des Mondiaux, à Eugene (23/07/2022) Crédit: Getty Images

3. Volleyball - Ligue des Nations : La coupe pour les Bleus

L'équipe de France a remporté la Ligue des Nations face aux Etats-Unis en s'imposant au cinquième set. Champions olympiques en titre, les Bleus, désormais entraînés par la légende du volley italien Andrea Giani, ont impressionné avant de devoir s'employer. Après avoir gagné la Ligue Mondiale en 2015 et 2017, ils préparent idéalement les championnats du monde.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Mondiaux : Les Etats-Unis ont remporté les relais 4x400 m femmes et hommes des Championnats du monde de Eugene (Oregon) dimanche, offrant notamment une 20e médaille mondiale à Allyson Felix, alignée en séries le samedi, un record.

Athlétisme - Mondiaux : La Nigériane Tobi Amusan a remporté le titre de championne du monde du 100m haies, moins de deux heures après avoir battu le record du monde de la discipline (12 sec 12) en demi-finale.

Rugby : D'ancien internationaux britanniques souffrant de dommages neurologiques, dont le talonneur Steve Thompson et le troisième ligne Ryan Jones, vont porter plainte lundi contre World Rugby et les fédérations anglaise et galloise, a annoncé dimanche le cabinet d'avocats qui les défend.

Indycar - Grand Prix d'Iowa : Le Mexicain Pato O'Ward a remporté dimanche la deuxième course du Grand Prix de l'Iowa, comptant pour le championnat Indycar, profitant de l'accident de l'Américain Josef Newgarden, vainqueur de la première course la veille.

La vidéo de rattrapage

Encore un record de précocité pour Alcaraz : les stats marquantes de la semaine

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France féminin : Entre Meaux et Provins

Après une entrée en matière parisienne, dimanche, le peloton restera en Île de France pour la 2e étape entre Meaux et Provins, lundi. Une première difficulté sera au programme avant un double passage sur la ligne d'arrivée à Provins. Suivez le Tour de France femmes sur Eurosport.

Le profil de la 2e étape : double dose de sprint à Provins

