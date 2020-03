Pour endiguer l’épidémie due au coronavirus, de nombreux pays prônent une politique de confinement. De quoi paralyser le monde du sport. Mais de quoi, aussi, donner aux sportifs plus de temps pour faire autre chose que s’adonner à leur métier. Comme par exemple, tester leur culture générale. C’est ce que vont faire 32 d’entre eux, qui ont répondu au défi lancé par Florian Gautier : le grand quiz du confinement. Parmi eux : Marcus Thuram, Vincent Poirier, Nedim Remili ou encore Priscilla Gneto.

Le tableau :

Le principe est simple : seize duels pour commencer, puis des huitièmes, des quarts, des demies et une finale. Le vainqueur, le finaliste et un abonné de Florian Gautier, créateur du concept Deux Nuits Avec et donc à l’initiative de ce tournoi, ont des lots à gagner, dont un tableau personnalisé. Cela commence dès ce dimanche, avec trois rencontres.

Les lots :

Premier tour :

Mathias Coureur vs Marco Tauleigne