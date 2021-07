Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Basket : LaVine à l'isolement aux Etats-Unis

Zach LaVine, arrière de l'équipe des Etats-Unis de basket, a été placé lundi à l'isolement aux Etats-Unis "par prudence" et ne s'est pas envolé pour Tokyo où débutent les JO vendredi, a indiqué sa fédération dans un communiqué. Team USA doit affronter l'équipe de France pour son premier match du tournoi olympique.

Omnisport Les Jeux, un engouement et une chance pour Tokyo IL Y A 12 HEURES

2. Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Natation : Six nageurs polonais exclus

Incroyable, mais vrai : Six nageurs polonais qui devaient participer aux JO 2020 ont dû quitter le Japon avant le début de la compétition à la suite d'une erreur administrative de la Fédération polonaise de natation (PZP).

3. Football - Liga : Marca évoque le départ de Varane du Real Madrid

L'été sera agité au Real Madrid. Selon les informations de Marca, Raphaël Varane se dirige de plus en plus vers un départ cet été. Le Français souhaite relever un nouveau défi ailleurs qu'à Madrid où il évolue depuis 2011 et l'option Manchester United lui plait. De son côté, le Real songe de plus en plus à faire entrer de l'argent dans les caisses, mais sans toutefois brader son central.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

Ce que vous avez également raté

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Baseball : Deux joueurs mexicains positifs au Covid

Deux joueurs de l'équipe mexicaine de baseball sélectionnée pour les Jeux olympiques (23 juillet-8 août) ont été testés positifs au Covid-19 après un prélèvement effectué dimanche, à quelques jours de leur départ pour Tokyo, ont annoncé lundi les autorités sportives mexicaines.

Football - Premier League : Everton suspend un joueur

Le club anglais d'Everton a annoncé, lundi soir, par communiqué, avoir suspendu un joueur de son équipe première sous le coup d'une enquête de police. Le club de Liverpool n'a pas donné plus de précisions.

Football - Premier League : De la concurrence pour Lloris ?

Selon The Guardian, qui a confirmé une information sortie par Sky Italia lundi, le portier français va probablement être mis en concurrence la saison prochaine. Le média anglais évoque donc le nom de l'Italien Pierluigi Gollini, le portier de l'Atalanta Bergame.

Eurosport s'est d'ailleurs penché sur le cas du capitaine de l'équipe de France.

Hugo Lloris Crédit: Getty Images

Grands Récits : Ali, le feu et la flamme

S'il a forgé sa légende et sa fortune chez les professionnels en régnant sur les poids lourds dans les années 60 et 70, le boxeur le plus célèbre de tous les temps a aussi entretenu une histoire forte et singulière avec l'aventure olympique. Du tout jeune Cassius Clay médaillé d'or à Rome en 1960 à l'icône Mohamed Ali mondialement célébrée à Atlanta.

Les Grands Récits Olympiques - Mohamed Ali Crédit: Eurosport

La vidéo de rattrapage : Tous les sites olympiques des Jeux de Tokyo

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

Ce que vous ne devez pas rater ce mardi

1. Tennis - Circuits ATP et WTA : Quatre Français sur le pont

Plusieurs Bleus en lice à Gstaad et Umag ce mardi. Le match du jour verra Lucas Pouille défier la promesse Carlos Alcaraz à Umag en soirée.

ATP Gstaad

Gaston - J.M Cerundolo (pas avant 15h30)

Rinderknech - Stricker (pas avant 17h30)

ATP Umag

Pouille - Alcaraz (pas avant 20h30)

WTA Gdynia

Tan - Anshba (pas avant 14h00)

2. Football - Ligue des champions, 2e tour préliminaire : Les adversaires de Monaco se jouent

Début du 2e tour préliminaire ce mardi. Les deux potentiels adversaires de Monaco au 3e tour préliminaire, le Rapid Vienne et le Sparta Prague, se jouent ce soir.

Hugo Gaston / Roland-Garros 2021 Crédit: Getty Images

Omnisport Maillot de Zidane, 51G, Van Aert - Pogacar, Bolt : l’actu sur un plateau HIER À 05:16