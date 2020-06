Griezmann, Ali, Niang, Top 10 : Le plateau du jour

Antoine Griezmann veut terminer sa carrière aux Etats-Unis, on revient sur la fin de carrière de Mohamed Ali, la rumeur de transfert de M'Baye Niang à l'Olympique de Marseille, mais aussi le Top 10 des matches de Roland-Garros... Installez vous confortablement, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : Griezmann sait où il veut terminer sa carrière

L'attaquant français Antoine Griezmann a affirmé au Los Angeles qu'il souhaitait "terminer" sa carrière aux Etats-Unis : "Gagner la Liga et la Ligue des champions avec le Barça est un rêve, et aussi mon objectif", a-t-il déclaré. "Après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre Coupe du monde (à remporter) au Qatar. Et après la MLS. (...) Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis."

Ousmane Dembélé und Antoine Griezmann beim FC Barcelona Crédits Getty Images

2. Basketball – NBA : La reprise est confirmée

Après un temps mort de quatre mois et demi dû au coronavirus, le jeu va reprendre, dès le 31 juillet à Disney World en Floride, où sera couronné un champion parmi les 22 équipes concernées par une fin de saison à huis clos inédite. L'annonce, faite jeudi par la ligue nord-américaine, était attendue par tous les fans de basket. Encore fallait-il pour cela que le plan de reprise de la saison soit approuvé par au moins les trois quarts des 30 propriétaires de franchises. Seule Portland a voté contre.

3. Football - Ligue 1 : Encore un recours pour Aulas ?

Jean-Michel Aulas s'est lancé corps et âme dans sa croisade contre l'arrêt du championnat. Le Parisien a dévoilé jeudi que le président de l'OL envisage de se tourner vers l'autorité de la concurrence et déposer un recours pour entente entre ses concurrents. Il accuse certains présidents du championnat d'avoir "comploté" pour que l'arrêt du championnat se fasse à la 28e journée.

On a aussi retenu pour vous

Baseball - MLB : Le syndicat des joueurs de la ligue nord-américaine de baseball (MLB) a indiqué jeudi avoir "catégoriquement refusé" de se voir imposer une nouvelle réduction salaire à la demande des propriétaires, jetant une plus grande ombre sur le plan de démarrage de la saison.

Basket - G-League : La NBA, qui a annoncé jeudi sa reprise prévue fin juillet en Floride, a en outre annulé le reste de la saison de G League, son championnat de développement, après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19.

Jeux olympiques - Tokyo : En raison de la pandémie, les organisateurs des JO de Tokyo ne prévoient pas de festivités le 23 juillet, à un an de la nouvelle date de l'ouverture des Jeux reportés à 2021, ont annoncé vendredi les médias locaux.

Football - Mercato : Timo Werner serait sur le point de s'engager avec Chelsea, selon plusieurs médias. Les Blues auraient décidé de payer la clause libératoire de l'avant-centre de Leipzig, qui serait d'accord pour les rejoindre.

La vidéo de rattrapage

Jeudi, Raphaël Poulain a accueilli François Cros dans son émission digitale, coprésentée avec notre journaliste Olivier Canton. Le troisième ligne du Stade Toulousain et des Bleus revient sur la victoire française à Cardiff au pays de Galles où la victoire avait déchaîné les supporters français. L'intégrale de l'émission est à retrouver en podcast.

Play Icon WATCH Cros : "Y avait tellement de supporters au Millenium qu'on se serait cru en France" 00:04:42

Le programme du jour sur les antennes d'Eurosport

You Say We Play : C'est vous qui avez choisi !

Dans le cadre de l'opération You Say We Play, Eurosport vous permet de revivre les matches que vous avez choisis. La finale 2015 opposant Wawrinka à Djokovic est donc à revoir sur nos antennes mais ce n'est pas tout. Retrouvez également la superbe finale qui a opposé Gaston Gaudio à Guillermo Coria.

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Niang, bonne pioche pour l'OM ?

L'Olympique de Marseille semble avoir fait de M'Baye Niang sa cible prioritaire pour le mercato estival. Et l'intérêt est réciproque. L'attaquant rennais serait-il le joueur idoine pour la formation d'André Villas-Boas ? Eléments de réponse.

M'Baye Niang, l'attaquant de Rennes, est ciblé par Marseille Crédits Getty Images

2. Tennis – Roland-Garros : Le Top 10 des matches marquants se dévoile

Suite de notre classement des 50 matches les plus marquants de l'ère Open à Roland-Garros, que ce soit pour leur esthétisme, leur suspense, leur force émotionnelle ou encore leur portée historique. Aujourd'hui, place au dix premiers du classement. A la 10e place, le miracle de Gustavo Kuerten face à Michael Russell. Un souvenir inoubliable.

3. Raging Boxe : La fin de carrière de Mohamed Ali

Le 11 décembre 1981, aux Bahamas, Mohamed Ali livre le 61e et dernier combat de sa carrière. Alourdi, d'une lenteur effrayante, "The Greatest" s'incline aux points contre Trevor Berbick. A quelques semaines de son 40e anniversaire, il tire enfin le rideau sur une carrière glorieuse mais qu'il n'a pas su arrêter à temps. A Nassau, Ali était déjà malade.

Raging Boxe - Ali-Berbick. (Par Quentin Guichard) Crédits Eurosport

