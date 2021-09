1. Football – Liga : Le Barça dans les cordes

Engagé dans une saison de galères, le Barça est déjà proche de la crise. Une semaine après la gifle face au Bayern Munich (3-0) en C1, il s'est fait peur lundi en clôture de la 5e journée de Liga, en décrochant un nul inespéré (1-1) au Camp Nou contre Grenade . Des blessés en pagaille, pas de stars et un résultat mitigé... La grimace qui fendait le visage de l'entraîneur Ronald Koeman en fin de match lundi soir résume la mauvaise passe que traverse actuellement le club catalan, 7e de Liga. Il a fallu attendre dans les dernières secondes et un but de la tête de Ronald Araujo (90e) pour sauver la tête de Ronald Koeman. Mais le FC Barcelone et son coach sont plus que jamais en sursis.