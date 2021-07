1. Tennis – Jeux Olympiques : Djokovic sera là

2. Football – Matches amicaux : l’OM en mode séduction

Plutôt prometteur. L'Olympique de Marseille s'est imposé en amical, ce jeudi soir, face au Servette Genève (3-1). Le club de la cité phocéenne a de nouveau pu voir à l'oeuvre certaines de ses recrues estivales . Gerson, auteur d'un (joli) but, et Konrad de la Fuente, décisif lors de son entrée en jeu, se sont mis en valeur. Dario Benedetto a inscrit un doublé.

3. Football – Mercato : Giroud proche de l’AC Milan, Griezmann retardé dans son retour à l’Atlético

Son transfert ne fait plus de doutes. Arrivé à Milan jeudi, Olivier Giroud devrait s’engager officiellement à l’AC Milan pour devenir le joker de luxe de Zlatan Ibrahimovic, gravement touché au genou gauche en fin de saison dernière. Une nouvelle aventure pour le "phénix grenoblois" à 35 ans.

Pour son pote Antoine Griezmann, les choses ont nettement ralenti dans l’échange baroque envisagé par le Barça et l’Atlético avec Saul Niguez . Le Barça aimerait récupérer de l’argent ou un joueur à plus forte valeur marchande (comme Joao Felix) et rechigne surtout à rembourser le manque à gagner du Français, qui perdrait gros niveau salaire dans l’affaire. Reste que, comme l'affirme L’Equipe, aucune chance de voir la situation dégénérer : Grizou sera bien à la reprise de l’entraînement du Barça si le deal ne se fait pas d’ici là.

Basketball – JO : L'arrière américain Bradley Beal a été contraint de déclarer forfait pour Tokyo après son placement en protocole Covid-19, a annoncé jeudi la Fédération américaine. En conséquence, le match amical contre l’Australie a été annulé et un remplaçant doit être trouvé.

Tennis – Hambourg : Benoît Paire s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Hambourg en venant à bout de Juan Pablo Varillas (7-5, 7-6 [8]). Deux victoires de rang du Français, ça n’était plus arrivé depuis… janvier 2020, à Auckland. Autre temps.

Scénario bizarre sur la 18e étape de la Grande Boucle. Le travail, notamment des Bahrain-Victorious, a empêché la construction d'une échappée matinale et c'est donc David Gaudu qui a pris ses responsabilités en s'échappant dans le Tourmalet. La bravoure du Breton n'a pas suffi et c'est Tadej Pogacar qui a raflé les lauriers. Le résumé vidéo de la 18e étape.

Neymar n’est jamais là où on l’attend capillairement parlant. La preuve.

Les JO, c’est dans une semaine . Chaque jour, retrouvez des vidéos d’archives des plus grands moments des éditions précédentes. Ce vendredi, on se réveille avec la grâce de Simone Biles.

1. Cyclisme – Tour de France : Dernière chance pour Matthews pour le maillot vert

Sur la traditionnelle "étape des Landes", la logique conduit à pronostiquer un emballage final massif, avec une explication de texte entre Michael Matthews et Mark Cavendish pour le maillot vert . 39 points séparent les deux hommes. Mais les sprinters seront-ils en mesure de maîtriser les événements ? Revisitée et placée en bout de troisième semaine, cette 19e étape pourrait en effet très bien s'offrir à de courageux aventuriers. Tadej Pogacar est plus que jamais maillot jaune et n'en finit plus de répondre aux multiples questions sur le dopage