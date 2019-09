Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Volleyball - Championnat d'Europe : Les Bleus verront Bercy

Les volleyeurs français ont accompli leur mission. Et ils l'ont fait avec brio en dominant l'Italie en trois sets (25-16, 27-25, 25-14) dans un Hall XXL de Nantes surchauffé. Emmenés par un Stephen Boyer monumental avec ses 25 points, les Bleus ont validé leur billet pour Bercy où se dérouleront les demi-finales et la finale de la compétition. Ils ont rendez-vous vendredi (20h45) avec la Serbie, victorieuse de l'Ukraine en cinq manches (21-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-9).

2. Football - Ligue 1 : Monaco remecie Golovin

La première victoire monégasque de la saison porte la marque d'Aleksandr Golovin. Grâce à deux buts superbes et une passe décisive de son stratège russe, Monaco a remporté le derby face à Nice (3-1) et sort de la zone rouge. Plus tôt, Marseille avait déçu en ramenant péniblement un match nul de son déplacement chez la lanterne rouge, Dijon (0-0). Mais les Marseillais profitent du faux pas des Aiglons pour s'emparer provisoirement de la troisième place du classement.

Aleksandr Golovin (AS Monaco) face à l'OGC Nice en Ligue 1Getty Images

3. Football - Liga : L'acte de naissance du duo Griezmann-Messi

Il se disait que les relations entre Lionel Messi et Antoine Griezmann n'étaient pas les plus chaudes. Cela ne s'est pas vu mardi soir. L'Argentin, sorti à la mi-temps par "précaution", a signé sa première passe décisive pour le Français avant de lui donner une franche accolade sur l'ouverture du score du FC Barcelone, vainqueur de Villarreal (2-1). Le geste de la soirée n'en restera pas moins la frappe sublime d'Arthur pour donner un break d'avance bienvenu au Barça, encore loin d'avoir convaincu dans le jeu. Les Barcelonais remontent provisoirement à la quatrième place du classement.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Coupe de la Ligue anglaise : Grosse sensation au 3e tour avec l'élimination aux tirs au but de Tottenham face à Colchester, modeste pensionnaire de D4 anglaise (0-0, 4-3 t.a.b.).

Football - Serie A : À défaut de briller, Adrien Rabiot était titulaire et a participé à la victoire de la Juventus Turin sur le terrain du Brescia de Mario Balotelli (1-2). La Juve est provisoirement leader.

Cyclisme - Mondiaux sur route : La course Espoirs programmée vendredi a été raccourcie en raison des prévisions météorologiques et dans un souci de sécurité pour les coureurs.

Athlétisme : L'ex-sprinteuse guyanaise Katia Benth, championne d'Europe du 4x100 en 1998, a été amputée d'une jambe la semaine dernière à Paris, à la suite d'un problème de santé.

Football - Ligue des Nations : La compétition mettra désormais aux prises au sein de la Ligue A les 16 meilleures sélections d'Europe, au lieu des 12.

La vidéo de rattrapage

Mardi, le chrono juniors messieurs des Mondiaux sur route s'est déroulé sous un déluge dans le Yorkshire. Le Hongrois Attila Valter, lui, s'est d'ailleurs fait une belle frayeur en chutant sur une route à la limite du praticable. Voici la vidéo de sa chute.

Vidéo - Un véritable déluge sur les routes du Yorkshire : Valter est tombé et il s'est fait très peur 01:04

Le tweet pour José Mourinho

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OL et l'ASSE attendus au tournant

Lyon et Saint-Etienne, qui restent respectivement sur quatre et cinq matches sans victoire en championnat, tenteront de se relancer à Brest et face à Metz. Deux rencontres qui débuteront à 19h. À 21h, le PSG d'un Neymar en pleine forme recevra Reims. La soirée foot sera aussi animée à l'étranger. En Espagne, où le Real Madrid accueillera Osasuna (21h00), en Italie, avec un duel entre l'Inter et la Lazio (21h00) et en Angleterre avec la suite du 3e tour de la Coupe de la Ligue, à partir de 20h45.

Neymar avec le PSG en 2019Getty Images

2. Rugby - Coupe du monde : Les Fidji n'ont plus de marge

Battus par l'Australie (39-21) lors de leur premier match samedi, les Fidji sont déjà à l'heure du rachat face à l'Uruguay, qui fait son entrée en lice dans le tournoi. Avec une équipe largement remaniée, les Fidjiens doivent s'imposer pour garder l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale. Coup d'envoi à 7h15.

3. Cyclisme - Mondiaux sur route : Et si c'était déjà l'heure d'Evenepoel ?

Les Mondiaux se poursuivent avec le contre-la-montre messieurs dans le Yorkshire. Du haut de ses 19 ans, Remco Evenepoel fait déjà partie des outsiders et sera l'une des grandes attractions du jour. Départ du premier coureur prévu à 14h10.

4. Tennis - ATP Zuhai : Monfils entre en lice

Gaël Monfils fait ses débuts dans le tournoi chinois face à Cameron Norrie, tout comme Lucas Pouille qui sera opposé à Soonwoo Kwon. À suivre aussi, le duel entre Nick Kyrgios et Andreas Seppi. Début des rencontres à partir de 7h30.