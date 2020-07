Le Barça et Antoine Griezmann ont refait surface avec éclat dimanche soir. La prestation de l'attaquant français était sur toutes les lèvres en Espagne et elle est à la Une de notre plateau. Après un week-end intense, on prend du recul pour la suite de notre Top 100 des matches de Wimbledon. Avant ce lundi soir de vivre la dernière chance du Tottenham de Mourinho pour rêver d'Europe.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : Talent, collectif et bijoux, le FC Barcelone s'est très bien repris

Omnisport Mercedes-Verstappen, Juve-Lazio et Real-Barça : le plateau du jour IL Y A UN JOUR

On pensait presque le Barça voué à traverser la fin de saison à attendre que la Liga ne tombe dans les mains de son rival madrilène (aussi vainqueur dimanche, 0-1 à Bilbao). Mais les Blaugrana ont signé une victoire aussi importante sur le plan comptable que magnifique dans le jeu sur la pelouse du 5e Villarreal (1-4). Intenable, le trio offensif Messi – Griezmann – Suarez a signé une prestation comme on l'avait peu vue depuis l'arrivée du Français en Catalogne. Le Tricolore a notamment inscrit le but de la soirée. L'espoir renaît, même si Barcelone possède toujours quatre points de retard sur le Real, à quatre journées de la fin.

2. Football – Transferts : Terrier à Rennes, c'est imminent

L'affaire est entendue : Martin Terrier devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Stade Rennais. RMC assure que l'attaquant lyonnais passera sa visite médicale dans la matinée avant de s'engager pour cinq ans. Le montant estimé de la transaction tourne autour de 12 millions d'euros. C'est une jolie prise pour le club breton dans l'optique de la Ligue des champions la saison prochaine.

3. Football – Premier League : Liverpool a traîné, City est tombé

Le 4-0 infligé en milieu de semaine dernière par Manchester City au champion d'Angleterre Liverpool n'a pas fait de petits. Les Reds ont galéré mais ont fini par venir à bout d'Aston Villa (2-0) grâce à des buts tardifs de Mané et du jeune Curtis Jones. Les Mancuniens se sont, eux, inclinés sur la pelouse de Southampton (1-0) pour leur neuvième défaite de l'exercice. Jamais Pep Guardiola n'avait perdu trois matches de rang à l'extérieur dans son carrière d'entraîneur.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis : Dans une touchante interview accordée à la radio publique suédoise, Robin Söderling est revenu sur sa longue traversée du désert en 2011, juste après sa victoire en finale à Bastad. Le Suédois a confié qu'il avait été atteint physiquement, mais aussi psychologiquement, tentant à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.

Football – Serie A : Difficile d'arrêter l'Atalanta depuis la reprise de la saison. L'équipe de Bergame s'est imposée à l'extérieur contre Cagliari (0-1), grâce à un penalty de Muriel (27e). Surtout, cette victoire, ainsi que la défaite de l'Inter contre Bologne, permet à l'Atalanta d'être à un point de la troisième place. Le Napoli s'est, lui, replacé au 5e rang grâce à son succès face à l'AS Rome (2-1).

Tennis – Ultimate Tennis Showdown : Stefanos Tsitsipas s'est imposé face à Corentin Moutet en allant jusqu'à la mort subite (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1). Le Grec signe sa septième victoire en huit matches.

Play Icon WATCH Moutet y a cru mais Tsitsipas a mené sa loi 00:01:56

Le Tweet qui ne nous rajeunit pas : il y a 17 ans, Federer décrochait son premier Grand Chelem

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH Thiago Alcantara, le chaînon manquant pour magnifier encore Liverpool ? 00:02:26

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Tennis : On entre dans le Top 50 des plus beaux matches de Wimbledon

Le gazon anglais vous manque ? A nous aussi. Il est temps de replonger dans notre rétro XXL des 100 plus grands matches de l'histoire du Grand Chelem britannique avec les places 50 à 41 ce lundi. Au programme : un marathon pour une place en finale, les fortunes diverses de Richard Gasquet et un certain nombre de surprises.

2. Football – Premier League : Tottenham joue sa dernière carte (21h00)

L'Europe s'est presque définitivement envolée pour les Spurs. Pour espérer une place pour les joutes du Vieux Continent la saison prochaine, la formation londonienne va devoir se reprendre et compter sur les défaillances de ses adversaires. Cela passera avant tout par des victoires, ce dès ce lundi contre Everton. José Mourinho joue peut-être gros ce soir.

3. Football : Les Bleus, à gauche toute !

Lucas Hernandez a beau vivre une première saison très contrastée au Bayern Munich, l'équipe de France peut se réjouir : le flanc gauche de sa défense semble bien gardé. Rarement le poste n'avait connu autant de prétendants légitimes depuis plusieurs saisons. Tour d'horizon des possibles futures forces en présence pour Didier Deschamps, alors que les championnats nationaux se rapprochent doucement de leur conclusion.

Omnisport Mercedes prêt, l'Atlético consolide, Vettel piégé, le Bayern bon élève : Le plateau du jour HIER À 05:35