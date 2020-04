Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Equipe de France : Griezmann défend Giroud

Qui d’autre que lui ? Avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann forme une paire irréprochable avec les Bleus. L’association des deux hommes a permis à "Grizou" de jouer à son poste préférentiel et de prendre les clés du camion bleu. Alors, forcément, il n’a eu que des mots tendres envers "Olivier", comparé à un "karting" par Karim Benzema quelques jours plus tôt. "J'aime Olivier Giroud et c'est un bon joueur. Il nous a aidés à remporter la Coupe du monde et c'est important dans la vie", a-t-il avancé. Et vous, vous êtes plutôt karting ou F1 ?

2. Cyclisme – Vuelta : Pour l’instant, rien ne bouge

Le Tour d'Espagne est pour l'heure maintenu à ses dates initiales, soit du 14 août au 6 septembre, et avec 21 étapes, a assuré jeudi son directeur Javier Guillén, pour qui la priorité est aussi que le Tour de France "puisse avoir lieu". "Aujourd'hui, les dates de La Vuelta sont ce qu'elles sont et nous n'envisageons en aucun cas une course de moins de 21 étapes, comme c'était prévu", a expliqué le patron de la Vuelta au quotidien sportif AS.

3. Coronavirus : Les Bleus font un don à l’AP HP

La Fédération française de football, les Bleus et le staff de Didier Deschamps vont remettre une importante somme d'argent à la fondation AP-HP notamment pour le personnel soignant en première ligne face au coronavirus, a appris l'AFP de source proche jeudi, confirmant une information du Parisien. Les joueurs de l'équipe de France, réunis autour du président de la FFF Noël Le Graët et du sélectionneur Didier Deschamps, ont signé une lettre d'engagement.

Il fait encore la Une de Sport ce vendredi. "La clé pour signer Neymar", selon le quotidien, s’appelle Antoine Griezmann. Mais son prix pourrait être un énorme frein. Alors, la possibilité d’un échange au PSG pour rapatrier un certain Brésilien à Barcelone fait son chemin dans la tête des dirigeants barcelonais. On vous explique tout ça dans notre Mercato Buzz.

Vous avez bien une petite demi-heure devant vous non ? Alors, on s’équipe et on écoute ce podcast des Grands Récits. Le thème ? Christian Laettner, a.k.a. le "connard N°1 de tous les temps".

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football – La grande finale du meilleur tireur de coup franc de l’histoire

Ils étaient 32. Ils ne sont plus que deux. David Beckham et Juninho sont les derniers hommes debout. Après leurs victoires respectives contre Ronaldinho et Michel Platini, l’Anglais et le Brésilien vont se départager grâce à vos votes. Alors, on vous attend. (Spoiler : déjà de grosses tendances se dégagent comme disent les sondeurs).

David Beckham frappe un coup franc lors de la rencontre opposant l'Angleterre au Brésil, le 1er juin 2007

2. Tennis – Un statisticien pas comme les autres

Fabrice Sbarro est un éminent statisticien. Depuis le lac de Neuchâtel, il a analysé presque un million de points du circuit depuis 2007. Et dans le détail. Savez-vous pourquoi les adversaires de Nadal se trompent-ils dès le service ? Quelle est l’efficacité de la variation chez Roger Federer ? Ou la capacité de Monfils à gagner des rallyes ? Non ? Ca tombe bien, on a réponse à tout ça.

3. Cyclisme - Long Format sur le Tour des Flandres

Le Tour des Flandres n'aura pas lieu dimanche prochain. Même s'il y a en ces temps douloureux des choses bien plus graves, cela n'en reste pas moins une petite souffrance pour le peuple flandrien. Le "Ronde Van Vlaanderen" est ici bien plus qu'une course cycliste : un élément du patrimoine. Toute la semaine, plongez au coeur de ce Monument. Ce vendredi, l'épisode 5 vous raconte le "Ronde" et "Roubaix", deux courses qui se ressemblent mais n'ont finalement rien à voir.

Tour des Flandres et Paris-Roubaix, les faux jumeaux

4. Entre Federer et Pinot, des rediffusions pleines d’émotions sur Eurosport

Le sport est à l’arrêt ? Rien de tel que de se rafraîchir la mémoire avec des moments marquants sur les antennes d’Eurosport. Ce vendredi, vous pourrez notamment revivre le dernier sacre de Roger Federer en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2018 (Eurosport 1 de 18h30 à 21h). Mais ce n’est pas tout : au menu également, le festival de Thibaut Pinot sur le Tourmalet avec les images fortes de Marc Madiot et ses encouragements déjà devenus mythiques (Eurosport 1 de 16h15 à 18h).