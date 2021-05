1. IndyCar - Grand Prix d’Indianapolis : Grosjean déjà en pole

Sa nouvelle vie démarre bien. A 35 ans, et pour sa troisième course en IndyCar, Romain Grosjean a signé la pole ce vendredi et démarrera en tête samedi du Grand Prix d'Indianapolis à bord de sa Honda (écurie Dale Coyne Racing). "", a-t-il soufflé après coup, conscient du chemin parcouru.