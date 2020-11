Romain Grosjean (Haas) va "plus ou moins bien". Victime d'un effroyable accident lors du GP de F1 de Bahreïn dimanche, le pilote Français a tenu à rassurer tout le monde dans une vidéo sur son lit d'hôpital postée sur Instagram où on voit ses mains brûlées recouvertes de bandages. "Je n'étais pas favorable au halo il y a quelques années mais je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui sans cela", poursuit Grosjean, qui remercie "tout le staff médical du circuit de Sakhir et de l'hôpital" dans lequel il a été admis à Bahreïn.