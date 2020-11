Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Barrages Euro 2020 : La Hongrie, par un trou de souris

Menée jusqu’à la 88e minute, la Hongrie a renversé une situation bien compromise pour arracher son ticket jeudi pour l’Euro 2020 face à l’Islande (2-1). Loïc Nego et la pépite Dominik Szoboszlai sont les héros de la nation et permettent aux leurs de rejoindre le groupe F du prochain Euro en compagnie de la France, de l’Allemagne et du Portugal. Pour passer, là encore, il faudra un miracle.

2. Football – Qualif Mondial 2022 : L’Argentine de Messi tenue en échec, Neymar forfait

L'Argentine a concédé le nul à domicile contre le Paraguay (1-1) mais la déception n'est que comptable, la prestation collective ayant été, pour une fois, convaincante. Face au Paraguay, l’Albiceleste a rendu sa copie la plus aboutie depuis bien longtemps. Aligné en meneur de jeu derrière Ocampos et Lautaro, Lionel Messi a été privé du but de la victoire.

Le dépit de Lionel Messi avec l'Argentine Crédit: Eurosport

Côté brésilien, on ne pourra pas compter sur son crack. Neymar ne s'est toujours pas remis de sa blessure aux adducteurs et a été déclaré forfait pour le match de la sélection brésilienne contre le Venezuela et l'Uruguay. Le médecin de la Seleção a cependant confirmé que sa blessure évoluait bien.

3. Golf – Masters d’Augusta : Woods en embuscade, derrière Casey

Le "Tigre" est à l'affût: le tenant du titre Tiger Woods, en quête d'un 16e Majeur, a pris un solide départ derrière le leader provisoire Paul Casey au Masters d'Augusta, jeudi lors d'une première journée perturbée par la pluie et interrompue par l'obscurité. Auteur de quatre birdies, Woods a rendu une carte de 68, égalant son meilleur score réussi sur un premier tour dans ce tournoi, pour se classer 5e en compagnie de sept autres concurrents.

4. Rugby – Autumn Nations Cup : Galthié assume le "French Flair"

Séduisant ces dernières semaines, le XV de France rayonne à nouveau sous l’impulsion d’un Fabien Galthié qui continue de mettre en avant son groupe et sa capacité à encore progresser collectivement. Interrogé par L’Equipe ce vendredi, le sélectionneur des Bleus assume également un retour au "French Flair" : "Si ça doit être notre signature, prenons-la, explique-t-il. Si notre identité tend vers cette fulgurance qu'est le French flair, allons-y. Moi, ça ne me dérange pas. Et si ça plaît aux joueurs, continuons. Si on doit être des romantiques qui massacrent leurs adversaires, pourquoi pas".

Fabien Galthié avant une rencontre du XV de France Crédit: Icon Sport

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des nations : Positif au Covid-19, Wissam Ben Yedder est forfait pour les deux prochains matches des Bleus face au Portugal et la Suède. Il ne sera pas remplacé. Et le problème de la doublure d'Olivier Giroud reste en suspens...

Voile – Vendée Globe : Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) conserve la tête vendredi matin de la flotte du Vendée Globe et se prépare, comme ses poursuivants, à affronter la tempête tropicale Theta.

Football – Ligue des nations : Marcus Rashford, blessé, manquera les deux prochains matches de l'équipe d'Angleterre contre la Belgique et l'Islande en Ligue des nations, tout comme le défenseur Conor Coady, cas contact d'une personne positive au coronavirus. Le prix d'un calendrier démentiel qui touche tout le monde.

Football – Euro Espoirs : L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour l'Euro 2021 après son succès facile au Liechtenstein (5-0), jeudi à Vaduz, lors de la 9e et avant-dernière journée des éliminatoires.

Tennis – Masters 2020 : Les deux poules du prochain Masters (15-22 novembre) ont été dévoilées jeudi. Si le numéro 1 mondial Novak Djokovic aura fort à faire notamment face aux finalistes du Rolex Paris Masters Daniil Medvedev et Alexander Zverev, son dauphin Rafael Nadal n'a pas été plus gâté avec les finalistes de l'édition 2019 du tournoi des Maîtres, Dominic Thiem et Stéfanos Tsitspas.

Le tweet qu'il faut noter dans son calendrier

La polémique qui dure

Après les propos de son oncle mercredi, Antoine Griezmann est encore dans l’œil du cyclone au Barça lors de cette trêve internationale. Révélé au grand public autant par ses performances que par sa fraîcheur, l’attaquant des Bleus traverse une passe sportive compliquée, nourrie par des sorties de son clan qui n’arrangent rien. Décryptage avec deux experts de la communication pour sportifs.

Antoine Griezmann lors de sa présentation au FC Barcelone Crédit: Getty Images

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Rugby – XV de France : La compo des Bleus dévoilée vendredi

A priori, pas de révolution. Ce vendredi, Fabien Galtié devrait s’appuyer sur le groupe qui a battu les Gallois et les Irlandais mais pourrait décider de quelques changements. Devant, Demba Bamba, Camille Chat et Jean-Baptiste Gros pourraient débuter en première ligne. Derrière, l’absence d’Anthony Bouthier sera compensée par Thomas Ramos tandis Teddy Thomas, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa et Vincent Rattez devraient constituer la ligne des trois-quarts.

2. Tennis – Tennis Legends : Lendl parle de sa relation avec Murray

Invité de Mats Wilander dans Tennis Legends sur Eurosport, Ivan Lendl est revenu sur la genèse de sa collaboration fructueuse avec Andy Murray, dont il a été l'entraîneur à deux reprises dans les années 2010. L'ancien numéro un mondial estime que la clé de leur réussite commune a tenu dans le rapport humain et la convergence de leurs visions d'un même projet.

