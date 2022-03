9h25 : Cabella préfère "attendre" avant de retourner en Russie

Actuellement blessé, Remy Cabella est rentré en France avant l'invasion russe en Ukraine. Dans un entretien accordé à Blasting News, l'ancien Montpelliérain, sous contrat avec Krasnodar jusqu'en juin 2022, a indiqué vouloir "attendre" avant éventuellement de "retourner" en Russie. Le week-end dernier, Krasnodar, située à la frontière russo-ukrainienne, a vu son match face au Lokomotiv Moscou reporté.

8h30 : La Russie et la Biélorussie suspendues par World Rugby "jusqu'à nouvel ordre"

La Russie et la Biélorussie ont été suspendues mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance dirigeante mondiale World Rugby. La Russie était encore engagée dans le dernier tour de qualifications européennes pour la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France, mais elle était cinquième au classement avec trois matches encore à jouer, alors que seuls les deux premiers se qualifient directement pour le tournoi.

8h15 : La Russie suspendue du Mondial 2022

Cinq jours après le début de la guerre en Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont haussé le ton. Les deux instances ont révélé lundi que toutes les équipes russes (clubs et sélections nationales) étaient suspendues de leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. Cela signifie que la Russie ne pourra pas participer aux barrages des éliminatoires et n'ira donc pas au Mondial 2022. Plus d'infos en cliquant ici