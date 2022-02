10h12 : Roberto de Zerbi a pu quitter l'Ukraine

Bloqué jusque là dans un hôtel, l'entraîneur du Shaktar Donetsk Roberto de Zerbi a pu quitter Kiev. Selon La Stampa, le technicien transalpin et son staff ont pu prendre la direction de Lviv en train avant de transiter en Hongrie et revenir dans la Botte.

10h00 : Avec le retrait d'Abramovich, c'est le grand flou dans les hautes sphères de Chelsea

The Athletic et The Daily Mail, certains administrateurs de la fondation, qui sont censés prendre provisoirement le pouvoir, auraient fait part de leur doutes en interne. Alors que Roman Abramovich s'est mis en retrait de Chelsea samedi à la suite de l'invasion russe en Ukraine, le grand flou règne au sein des plus hautes sphères de l'actuel troisième de Premier League. Selonet, certains administrateurs de la fondation, qui sont censés prendre provisoirement le pouvoir, auraient fait part de leur doutes en interne. Plus d'infos ici

Abramovich a lâché les rênes, va-t-il désormais être obligé de vendre Chelsea ? "Tout est possible"

9h28 : Des athlètes ukrainiens signent une lettre ouverte au CIO et à l'IPC pour faire suspendre la Russie et la Biélorussie

Un groupe d'athlètes ukrainiens de différentes disciplines a transmis dimanche une lettre ouverte à Thomas Bach et Andrew Parsons, présidents du Comité international olympique et paralympique. Dans cette missive, le collectif réclame des sanctions dures envers la Russie et la Biélorussie de la part des instances olympiques, à savoir la suspension des deux Comités nationaux. Les athlètes demandent également le bannissement des athlètes des deux nations, ce dans les Jeux paralympiques de Pékin qui doivent débuter vendredi.

"Si le CIO et l'IPC refusaient de prendre des mesures rapides, vous encourageriez clairement la Russie et la Biélorussie à violer le droit international et votre propre charte, peut-on lire. Ne commettez pas d'erreur, les athlètes ukrainiens sont unis dans cet appel et cela a été un grand défi de leur parler alors qu'ils cherchent à garantir leur sécurité dans des abris anti-bombes."

9h00 : Vasil Lomachenko intègre un bataillon de défense ukrainien

Dans un message publié sur Facebook, l'ancien champion du monde, Vasil Lomachenko, annonce qu'il rejoint un bataillon de défense ukrainien près d'Odessa. Le boxeur de 34 ans avait cédé ses ceintures lors de sa défaite en octobre 2020 contre Teofimo Lopez.

8h45 : Après les premières sanctions, la FIFA menace la Russie d'exclusion au Mondial 2022

La Russie exclue du Mondial 2022 ? L'hypothèse, avancée par la Fédération française de football, est désormais évoquée par la FIFA, mais les premières sanctions de la Fédération internationale, dimanche, sont jugées insuffisantes par plusieurs nations refusant d'affronter les Russes après l'invasion de l'Ukraine. Plus d'infos en cliquant ici

8h00 : Une nouvelle journée de live autour des répercussions de la guerre Russie - Ukraine sur le sport mondial

Bonjour à tous, et bienvenue sur Eurosport pour suivre un nouveau live sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur le monde du sport. Dernières infos, annonces officielles, vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir tout au long de cette journée du lundi 28 février. Toutes les informations de la journée de dimanche sont à revivre ICI.

