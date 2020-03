Guimaraes, Barça déchu, années 2000 et Pinturault : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Lyon et Guimaraes dictent leur loi

Quatre jours après avoir battu la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des champions, l’OL retrouvait le Parc OL pour le derby face à Saint-Etienne. Emmenés par un excellent Bruno Guimaraes, les Gones se sont imposés face à leur rival de toujours (2-0) et se sont emparés de la 5e place du classement. Belle semaine pour les Lyonnais.

Vidéo - Comment Guimaraes a transformé l'OL 03:11

2. Football – Liga : Le Real prend le Clasico et la tête

Le Real Madrid s’est imposé lors du Clasico dimanche (2-0) devant son public au Santiago Bernabeu. Grâce à des buts de Vinicius et Mariano Diaz, les Merengues ont repris la tête du classement du championnat espagnol et comptent désormais un point d’avance sur le Barça. Les Catalans, et plus particulièrement Lionel Messi, n’ont pas réalisé une prestation à la hauteur de l’évènement.

3. Tennis – ATP Santiago : Thiago Wild, premier d'une génération

En s'imposant contre Casper Ruud (7-5, 4-6, 6-3), Thiago Wild est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un tournoi ATP. Grâce à ce succès, le Brésilien âgé de 19 ans fait un bond de 69 places au classement ATP et pointe au 113e rang.

On a aussi retenu pour vous :

Ski Alpin – Hinterstoder : Après un Super-G et un combiné bien maîtrisés, le Français Alexis Pinturault sera au départ du Géant à Hinterstoder, ce lundi matin (9h30). L’évènement sera à suivre en direct sur Eurosport.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - La victoire avec presque 1" d'avance en slalom : Pinturault boss du combiné 01:55

Moto GP – Coronavirus : Après le Grand Prix du Qatar, c’est le Grand Prix de Thaïlande prévu le 22 mars prochain qui a été reporté en raison de l’épidémie. "Nous devons reporter aujourd'hui la course jusqu'à nouvel ordre" a déclaré dans la nuit le vice-Premier ministre thaïlandais.

Rugby – Top 14 : Toulon a eu chaud. Les Toulonnais se sont imposés dans les toutes dernières secondes de la rencontre face au Stade Français (19-18) grâce à une pénalité de Carbonel. Le RCT est 4e du Top 14, le Stade Français reste lanterne rouge.

Basket – NBA : Leader de la conférence Est, Milwaukee a continué sur son rythme infernal cette nuit en s'imposant à Charlotte (85-93). Giannis Antetokounmpo a réalisé un impressionnant double-double (41 points, 20 rebonds)

Coronavirus : Le virus se répand petit à petit dans plusieurs pays et touche le monde du sport. Nous avons fait pour vous un récapitulatif des évènements sportifs qui ont dû être reportés ou annulés en raison de l’épidémie.

Le Tweet qui donne raison à Juninho

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Griezmann joue beaucoup pour les autres, mais les autres ne jouent pas beaucoup pour lui" 03:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

Ski Alpin - Hinterstoder : Le géant à suivre dès 9h30

Henrik Kristoffersen va ouvrir le bal ce lundi matin à 9h30 pour lancer le géant d'Hinterstoder. Après ses belles courses ce week-end sur les pistes autrichiennes, le Français Alexis Pinturault partira avec le dossard 3. Il a 34 points de retard au classement général sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. La première manche débutera à 9h30, la seconde à 12h30.

Football – Ligue 2 : Choc des extrêmes entre le PFC et Lens

La 27e journée de Ligue 2 va se clôturer ce lundi soir (20h45) à Charléty. Devant son public, le Paris FC va tenter de prendre des points importants dans la lutte pour le maintien face au RC Lens, 4e et candidat à la montée dans l’élite.

Football – FA Cup : Arsenal cherche à se relancer

Quatre jours après leur élimination rocambolesque face à l’Olympiakos en 16e de finale de l’Europa League, les Gunners vont tenter de se rassurer en FA Cup ce lundi. En cas de victoire sur la pelouse de Portsmouth (troisième division), Arsenal pourra accéder aux quarts de finale de la Cup.