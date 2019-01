Guingamp, PSG, Bucks, 42 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de la Ligue : Guingamp fait tomber le Paris Saint-Germain

L'EA Guingamp a mis fin à l'incroyable invincibilité du PSG en Coupe de la Ligue. Le club de la capitale, qui était invaincu depuis 2012, a été défait à domicile (1-2) dans un match au scénario improbable. Improbable car Guingamp a bénéficié de trois penalties. Marcus Thuram rate le premier, le deuxième de Ngbakoto (81e) va au fond, tout comme le troisième de Thuram (93e). Thomas Tuchel s'est plaint de certaines décisions arbitrales au micro de Canal + : "C'est très dur de perdre ce match, avec trois penalties, c'est un peu étrange. Je ne suis en colère que sur le deuxième, pas les autres", sans pour autant se cacher uniquement derrière : "Honnêtement, on a joué avec trop de confiance", ajoutait-il plus tard.

2. Basket - NBA : Les Rockets tombent face aux Bucks

C'était un match très attendu, et il a tenu toutes ses promesses. Les Rockets ont été battus à domicile par les Bucks (109-116), malgré un James Harden toujours aussi fringant (42 points, 10 rebonds, 6 passes). C'est la première défaite de Houston à domicile depuis plus de six semaines. Côté Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (27 points, 5 passes, 21 rebonds) est incontestablement l'homme du match et a su tenir tête à Harden et ses coéquipiers.

3. Rallye - Dakar 2019 : 42 minutes de plus pour Loeb

Premier mardi, Sébastien Loeb a eu beaucoup moins de chance et de réussite mercredi. Le pilote, parti pourtant en tête de l'étape entre San Juan de Marcona et Arequipa, a terminé avec plus de 42 minutes de retard sur le vainqueur du jour, Stéphane Peterhansel (X Raid – Mini). Il pointe désormais à la 8e place du classement provisoire. Après la course, le Français, dépité, expliquait : "A un moment donné, on s'est perdus et on n'a pas retrouvé le fil... Tout le monde est arrivé et nous, on tournait, on tournait..."

On a également retenu pour vous

Football - Coupe de la Ligue : L'AS Monaco s'est qualifiée pour les demi-finales en battant le Stade Rennais aux tirs au but (1-1, 8-7 t.a.b). Les Girondins de Bordeaux ont fait le service minimum face au Havre mais se sont qualifiés (1-0). Le carré final est donc composé de : Strasbourg, Monaco, Bordeaux et Guingamp.

Rugby - Tournois des VI Nations : Jacques Brunel a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés avec le XV de France pour les deux premiers matches du tournois. Le sélectionneur a fait des changements, il y a cinq nouveaux : Grégory Alldritt, Dorian Aldegheri, Paul Willemse, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Football - League Cup : Festival. Manchester City s'est offert une belle victoire en demi-finale aller de la compétition, mercredi soir, en battant très largement Burton (9-0). C'est la plus large victoire du club depuis 1987, et Gabriel Jesus s'est même offert un quadruplé (30e, 34e, 57e, 65e).

La vidéo de rattrapage

Benjamin Pavard va rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. Notre journaliste Martin Mosnier nous explique pourquoi le club et l'international français ont tout à gagner du transfert qui a été officialisé mercredi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Tennis - ATP Sydney : Gilles Simon vers les demies ?

Gilles Simon rencontre jeudi, à partir de 9h, John Millman en quart de finale de l'ATP de Sydney. Il avait difficilement battu l'Américain Sam Querrey au tour précédent (6-7, 7-6, 6-4).

Biathlon - Oberhof : Les femmes en piste

Vous ne manquerez pas de suivre en direct sur Eurosport, le sprint dames (7,5 kilomètres) à partir de 14h30.

Handball - Championnat du monde : Que le Mondial commence !

Jeudi 10 janvier marque le premier jour du Mondial de handball en Allemagne, avec le match d'ouverture entre le pays organisateur et la Corée du Sud (18h15). La France rentre dans la compétition le vendredi 11 janvier à partir de 20h30 et rencontrera le Brésil.

