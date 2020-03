Gunners, Bucks, RC Lens, Lyon : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – FA Cup : Arsenal vient à bout de Portsmouth et file en quart

Quatre jours après leur élimination de la Ligue Europa les Gunners renouent avec le succès. Les hommes d'Arteta ont pris le meilleur sur Portsmouth grâce à des réalisations de Sokratis et Nketiah pour rejoindre les quarts de finale de la Cup. C'est la première fois depuis la saison 2016-2017 qu'Arsenal atteint ce stade de la compétition. Cette saison-là, les Canonniers avaient remporté la coupe d'Angleterre.

2. Basketball – NBA : Le Heat envoie un message aux Bucks

Miami a encore montré la voie, pour qui voudrait faire déjouer Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, en s'imposant pour la deuxième fois en autant de confrontations, grâce à une défense en mode play-offs qui a eu raison du leader en NBA (105-89).

De son côté Houston est retombé dans ses travers en concédant une défaite sur le parquet des Knicks (125-123) tandis qu'Utah s'est imposé à Cleveland (126-113), et Dallas a chuté pour la deuxième fois de suite à Chicago (109-107).

Le Miami Heat a pris le meilleur sur les Bucks de Giannis Antetokounmpo le 2 mars en NBAGetty Images

3. Football – Ligue 2 : Le RC Lens remet la marche en avant

Cela faisait deux matches que les Lensois n'avaient pas goûté à la victoire. C'est chose faite ce lundi soir en clôture de la 27e journée de Ligue 2. Les Nordistes se sont imposés 0-2 sur la pelouse du Paris FC grâce à un doublé de Sotoca. Avec cette victoire Lens remonte à la deuxième place du championnat, à quatre points du leader lorientais.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions : L'épidémie du coronavirus plane toujours sur les compétitions sportives. Ainsi, selon L'Equipe, l'UEFA suit de très près la situation et pourrait envisager de faire jouer le huitième de finale retour PSG-Dortmund à huit clos. Les Parisiens accueilleront Dortmund le 11 mars prochain au Parc des Princes.

Tennis – WTA Lyon : Ça passe pour Caroline Garcia et Alizé Cornet au premier tour. Garcia a été malmenée mais s'est imposée en trois sets (6-4, 1-6, 7-6 [5]) et plus de deux heures de jeu face à Greetje Minnen. Cornet s'est elle défait de l'Allemande Antonia Lottner en deux manches (7-5, 6-0).

Caroline GarciaGetty Images

Football : Marie-Laure Délie raccroche les crampons. À 32 ans, la Française a annoncé lundi qu'elle mettait un terme à sa carrière. Elle a marqué l'histoire de l'équipe de France et celle du Paris Saint-Germain.

Football – Ligue 1 : Coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Pablo, touché face à l'OGC Nice ce weekend souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur brésilien pourrait bien avoir disputé son dernier match de la saison face à Nice.

Golf : L'ancien numéro un mondial de golf Dustin Johnson a décidé de d'ores et déjà déclarer forfait pour le tournoi olympique à Tokyo cet été, son agent, cité par des médias américains, évoquant un calendrier trop serré.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'édito - "Les cons, ça ose tout : Moscon a-t-il encore sa place dans le peloton ?" 01:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – FA Cup : Liverpool veut se racheter face à Chelsea

Trois jours après sa défaite 3-0 sur la pelouse de Watford, sa première de la saison, les Reds de Liverpool auront l'occasion de relancer leur dynamique de victoire en Cup. Mais les hommes de Jurgen Kloop auront fort à faire puisqu'ils retrouveront les Blues de Chelsea à Stamford Bridge (20h45). Dans les autres rencontres de ce mardi, WBA accueillera Newcastle (20h45) tandis que Sheffield United se déplacera sur la pelouse de Reading (20h45).

2. Tennis – WTA Lyon : Des Bleues ce mardi entre Rhône et Saône

Suite et fin du premier tour à Lyon. En plus du duel 100% français entre Chloé Paquet et Kristina Mladenovic, Clara Burel affrontera la Suissesse Jil Teichmann tandis que Pauline Parmentier retrouvera la Russe Daria Kasatkina. Les rencontres seront à suivre à partir de 11h.

3. Football - Ligue des nations : Nouveau groupe de la mort pour les Bleus ?

Le tirage au sort de la deuxième édition de la Ligue des nations (qui débutera en septembre 2020) aura lieu mardi à Amsterdam (18h30). Les Français, qui figurent dans le chapeau 2 de la Ligue A, pourraient affronter le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre voire la Suisse en phase de poules.