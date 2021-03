Omnisport

Guyart : "Il faut passer par un changement culturel profond"

Dans Inspirantes, Astrid Guyart, vice-championne du monde d'escrime, revient sur sa carrière et les femmes qui l'ont inspirées. Elle donne ses conseils aux jeunes sportifs et sportives qui souhaitent se lancer. Elle prône par ailleurs la parité dans le monde du sport et des médias.

00:03:23, 19/03/2021 à 18:14